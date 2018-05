Oldřich Danda, Právo

Z dozorčí rady odešel i další náměstek Tomáš Kuchta, který se stal velvyslancem v Bělehradě. I za něj Šlechtová už hledá náhradu.

Je možné, že budou následovat změny i ve vedení podniku, Šlechtová to nevyloučila. Také Říha řekl vládnímu výboru pro personální nominace, že chystá „externí personální audit“.

Podle ministryně podniku, sídlícímu v Novém Jičíně, lze vytrhnout trn z paty tím, že mu bude armáda zadávat víc zakázek.

„VOP CZ je jedním z našich strategických podniků a jednou z mých priorit. Loni se dostal do červených čísel. Řešením jsou zejména dlouhodobé strategické zakázky ve prospěch armády a ministerstva obrany,“ sdělila Právu Šlechtová.

Letos dostal podnik od armády zakázku na opravy a udržování provozuschopnosti tanků T-72M4 CZ. Podle smlouvy bude udržovat 30 modernizovaných tanků do roku 2021 a za to utrží 450 miliónů korun.

Na BVP se zahojí



Podle mluvčího obrany Jana Pejška by další zakázkou pro VOP CZ mohla být modernizace systému řízení palby.

Je také pravděpodobné, že se novojičínský podnik bude podílet na historicky největší armádní zakázce, kterou na obraně připravují a chystají ji už letos odstartovat.

Armáda by chtěla koupit 200 bojových vozidel pěchoty BVP za 53 miliard korun. A lze čekat, že VOP CZ získá strojírenskou výrobu jako v případě zakázky na 107 pandurů.

Podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka je dobře, že ministerstvo své podniky využívá. „Nesmí to být ale zakázky pro zakázky. Měli by dělat jen to, co umí, ne získávat zakázky, ve kterých dělají pouze prostředníky a zadávají je privátním firmám,“ řekl Právu.

Státní podnik VOP CZ byl výdělečný v roce 2013, kdy se podílel na výrobě pandurů pro českou armádu. Tehdy měl zisk před zdaněním 60 miliónů korun. Když tato zakázka skončila, podnik rozjel strojírenskou výrobu pro civilní sektor, např. vyráběl vysokozdvižné vozíky nebo drtiče kamene. Ale přesto spadl do ztráty, v roce 2014 byl v minusu 61 miliónů, o rok později 36 miliónů.

Podle Pejška se ale podniku podařilo udržet zaměstnance i výrobní kapacity. Ve svém výrobním závodě v Novém Jičíně zaměstnává 860 lidí.

V roce 2016 se vedení podařilo získat velkou zakázku na výrobu obrněnců pro firmu NIMR ze Spojených arabských emirátů a díky tomu vydělat 22 miliónů korun. Tato zakázka ale loni skončila a VOP se znovu propadl do ztráty. „Speciální vojenská výroba byla nahrazena civilní výrobou, která ovšem nedosahuje takové rentability,“ dodal Pejšek.