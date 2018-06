Kristýna Léblová, kk, Novinky

Setkání proběhlo v rodinném parku Mirakulum, kde děti tráví ke spokojenosti rodičů hodně času, protože se tam všech pět dětí dokáže zabavit na dlouhé hodiny. Podle rodičů se děti už moc těší a samozřejmě mají spousty přání.

Terezka je prý prostě princezna a zajímá ji všechno, co se třpytí. Kluci jsou zase celí zbláznění do nejrůznějších hrdinů, jako jsou bat-mani nebo spider-mani. „Dneska už si umí o něco nejen říct, ale někdy i dupnout,“ směje se supermáma.

Děti si rozebírají dárky k narozeninám.

FOTO: Novinky

Krušné začátky

Dnes už jsou prý docela samostatné, na začátky Kiňová vzpomíná už s nadhledem. „Člověk na to nechce ani vzpomínat. Teď je to lepší období, protože je to dítě samostatné, dokáže si samo říct, jestli mu něco je, pomůže se obléct, jít sám na záchod, umýt si ruce, takže pro mě to je větší úleva,” uvedla.

„A hlavně ty děti jsou víc samostatné, než když máte jedno dítě,“ dodala maminka, která ale kromě paterčat má ještě jednoho staršího syna, jemuž se nyní musí více věnovat kvůli učivu ve škole.

„Když si vezmu svého prvního syna, který byl pět let sám, tak byl takový moc přilepený na maminku. Tyhle si už musí pomoct mezi sebou,“ vysvětlila.

Maminka vzpomíná dnes na krušné začátky s nadhledem.

FOTO: ČTK

Maminka se nedá naklonovat

Jak sama uznává, je jejich výchova poměrně náročná, protože každé dítě chce něco jiného. Když ji pak některé chce mít jen pro sebe, je to často nemožné, protože ostatní žárlí.

„Občas, když přijdou všichni ze školky a začnou mluvit všichni najednou, je to fakt náročné. Nevím, koho dřív obejmout, vyslechnout, políbit... maminka se nedá naklonovat,“ svěřila se.

Prozradila, že zatímco děti jsou zdravé, u ní nastaly po náročném porodu zdravotní komplikace. „Protože břišní dutina je břišní dutina a když tam bylo pět dětí, nejde, aby bylo všechno v pořádku. Ale já to beru tak, že děti jsou zdravé a pro mě je to důležitější, než abych byla já zdravá,“ popsala svůj zdravotní strav paní Kiňová.

Pomoc a poděkování



V době narození paterčat Česká republika uspořádala sbírku. Pro maminku to bylo náročné, protože v té době jako druhorodička nedostala porodné a mateřskou dostala jen ve výši pro jedno dítě. V této těžké době ji nejvíc pomohli štědří dárci, kteří nedávali jen peníze, ale i oblečení po svých dětech apod.

Velkou měrou rodině pomáhá i Rodinné centrum, které pořádalo veřejné sbírky, transparentní účet, kontakt s charitami apod. I dnes mohou zájemci rodině pomoci ať už hmotnými věcmi jako je oblečení, tak finanční pomocí na účet č. 2900747774/2010.

Maminka je za veškerou pomoc vděčná, protože bez ní by to bylo o dost složitější.

„Určitě bych chtěla poděkovat Rodinnému centru za spolupráci od těhotenství, Líďě Šimkové a spol. Všem, kteří nám nějak pomohli. Panu Antošovi, díky němu jsme vlastně tady v Rodinném parku Mirakulum často, protože děti ho využívají,“ řekla s vděčností Kiňová.

V parku Mirakulum tráví v létě hodně času, protože je tam hodně zábavných atrakcí právě pro děti.

FOTO: Novinky

Paterčata Tereza, Alex, Martin, Michael a Daniel se narodili 2. června 2013 císařským řezem v podolské nemocnici v Praze. Unikátní na tomto těhotenství byl hlavně fakt, že k němu nedošlo skrz umělé oplodnění, ale přirozenou cestou. Šance na vznik pětičetného těhotenství spontánní cestou je jedna ku 48 miliónům.

Na celém světě žije zhruba 800 paterčat, spontánně z nich bylo počato víc než 130.