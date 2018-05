Jan Martinek, Právo

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou dotační program, podle kterého by zubaři mohli žádat o státní příspěvek ve výši až 1,2 miliónu korun na pět let.

Musí se ale zavázat k dodržení stanovených podmínek. Peníze měly původně jít na vybavení ordinace, ale po konzultaci s odborníky ministerstvo změnilo dotaci na zajištění personálu, tedy například na mzdy sester. Resort celkově vyčlení přes sto miliónů.

Podmínka: mít 1500 pojištěnců

„V České republice máme problém s nerovnoměrným rozmístěním stomatologické péče, proto jsme ve spolupráci s komorou připravili dotační program. Naším cílem je motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Upozornil ale, že nedostupnost zubní péče není jen geografická, ale spočívá i v tom, že mnozí stomatologové neberou pojištěnce. „Z toho důvodu jsme do podmínek udělení dotace dali požadavek, aby do tří let přijali minimálně 1500 pojištěnců,“ dodal ministr.

Ministerstvo ve spolupráci se zástupci stomatologů zřídilo komisi, která zmapovala v ČR ta nejvíce ohrožená místa, kde zubaři citelně chybějí. Obrátilo se i na občany, aby posílali své tipy. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera komise podrobně zmapovala dostupnost zubařů v různých lokalitách.

„Jsou místa, kde objektivně zubní lékaři nejsou, a tam přesně má dotace směřovat. Takové zmapování a budování sítě nemá zatím v českém zdravotnictví obdoby. Postupujeme systematicky a objektivně, jak se to dělá roky třeba v Německu,“ řekl Šmucler.

„Ukázalo se, že nejhůře je na tom například Tábor, Bruntál, Rumburk a Strakonice,“ podotkl k tomu ministr Vojtěch.

Obce přidají byt

Že nedostatek zubařů skutečně tato města trápí, jsou si vědomi i starostové, kteří vládní iniciativu vítají. „Zubařů je u nás skutečně nedostatek a ti současní nepřijímají nové registrace. Nejbližší zubní ordinace jsou v Opavě, Ostravě a v Olomouci. Pro osoby, které nemohou dojíždět autem, je to nepříjemná situace,“ řekl starosta Bruntálu Petr Rys (STAN).

„Pokud budeme vybráni, budeme lákat lékaře na to, aby přišli do Bruntálu. Poskytneme jim prostor v rámci městského objektu nebo nevyužité privátní ordinace. Zajistíme i bydlení a prostor pro výstavbu rodinného domku,“ uvedl Rys.

Podobně mluví i starosta Tábora Jiří Fišer. „Jde hlavně o nedostatek stomatologů jako takových. Vím z kontaktu s veřejností, že řada lidí, kteří se například do Tábora přistěhovali, má problém ho najít,“ řekl Fišer. „Pokud by pro ně byla pobídka, tak bych to určitě vítal,“ dodal.

Uchazeč musí splnit několik podmínek: upíše se například k tomu, že zubařské povolání bude poskytovat aspoň pět let od doby přijetí dotace, a to minimálně 35 hodin týdně (v případě, že to nedodrží, se dotace zkrátí).

Do tří měsíců musí mít uzavřenou smlouvu s minimálně čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané lokalitě. Deset procent pacientů musí tvořit děti a senioři.

Většině lékařů se nicméně začínat od píky v odlehlém městě nechce. Ministerstvo rovněž zadalo mezi stomatology průzkum, kolik z nich by zvažovalo vybudovat si ordinaci v místě, kde je nedostatek zubařů. Kladně odpověděla jen třetina.

„Ostatní zdůvodnili svůj negativní postoj tím, že již mají svoji soukromou ambulanci, eventuálně jsou zaměstnáni nebo jsou v důchodovém či předdůchodovém věku, dále z důvodu vyššího administrativního zatížení při otevření svojí vlastní ambulance nebo malé zkušenosti absolventů,“ stojí v dokumentu, který má Právo k dispozici.