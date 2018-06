V Lidicích budou hořet svíčky u původních domů

Svíčky budou hořet v noci z 9. na 10. června v prostoru Památníku Lidice na místech, kde kdysi stála původní stavení obce vyhlazené v roce 1942 nacisty. Navodí se tím atmosféra pro nadcházející vzpomínkový akt, který se bude konat přesně 76 let poté, co byla středočeská obec vypálena, její muži zastřeleni, ženy později odvedeny do koncentračních táborů, děti zabity plynem v autech nebo odvezeny na poněmčení.