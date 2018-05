V obvodu Zlín skončily doplňovací senátní volby, byla nízká účast

V obvodu Zlín skončily doplňovací senátní volby, ve kterých lidé vybírali kandidáta za Františka Čubu (SPO), který rezignoval. Do finále se probojovala krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL) a daňový poradce Tomáš Goláň (SENÁTOR 21). Nový senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.