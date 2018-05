Jakub Bartosz, Právo

NS rozhodl o dovoláních obou stran civilního sporu počátkem měsíce, ve čtvrtek odůvodnění zveřejnil na svém webu. Podle soudu se v případu má použít zákon o odpovědnosti, nikoliv občanský zákoník. Rovněž nemá za Hrad vystupovat před soudem Kancelář prezidenta republiky, ale zástupce některého z odpovědných úřadů.

„Podle zákona o odpovědnosti ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady,“ napsal předseda senátu NS Pavel Pavlík.

„Dovolací soud neurčil, kdo by se měl za Zemana případně omluvit, měl by to rozhodnout obvodní soud. Jeho mluvčí pro úsek civilních žalob Alena Novotná Právu sdělila, že by se tato otázka měla probrat hned na začátku jednání, kdy se k dalším stáním přizve právní zástupce patřičného úřadu.

Článek se nenašel ani vlevo dole



Zeman 27. ledna 2015 v projevu na Pražském hradě na konferenci o holokaustu o Peroutkovi řekl, že napsal v časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman, a rovněž mu přisoudil výrok „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Později se ukázalo, že autorem výroku je Jan Stránský.

Hrad článek z Přítomnosti i přes snahu prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nedokázal v archívech objevit. Zeman na jeho existenci nadále trval, četl jej prý v Přítomnosti „vlevo dole“. Podle NS každopádně za výroky o Peroutkovi, které Zeman vyřkl, nese stát odpovědnost.

Vyhrály prý obě strany



„Žalované jednání prezidenta nelze hodnotit jako exces, o který by šlo v případě protiprávního jednání, jež nesouvisí s výkonem jeho funkce, neboť po formální i obsahové stránce nepostrádalo místní, časový a především věcný (vnitřní účelový) vztah k jeho činnosti podmíněné ústavním pořádkem,“ určil NS.

Žalobu podala Peroutkova vnučka Terezie Kaslová, které justice přiznala nárok na omluvu za to, že prezident označil jejího dědečka za autora článku „Hitler je gentleman“. Za chybu u Stránského výroku a úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením se ale ČR podle verdiktu omlouvat nemusela. Dovolání podaly k NS Kaslová i Hrad.

Nyní se musí přeformulovat žaloba, a pak se teprve bude zjišťovat, zda k naplnění deliktu vůbec došlo, nebo ne právní zástupce Hradu Marek Nespala

Pomyslnými vítězi ohledně dovolání se cítí být zřejmě obě strany sporu. Kaslová vychází z toho, že se NS nezabýval pravdivostí či oprávněností Zemanových výroků. „Vyplývá z toho, že soud vzal na vědomí, že prezident neříkal pravdu, ale zřejmě se bude řešit, kdo se má za něj omluvit,“ řekla ve čtvrtek Právu.

Právní zástupce Hradu Marek Nespala považuje za správné, že NS hlavně uznal jako nepatřičnost, aby ve sporu figurovala prezidentova kancelář. „Soud nám dal za pravdu, že kancelář je servisní organizací hlavy státu, tedy jako taková nemůže revidovat jeho výroky a omlouvat se za ně,“ sdělil.

Nespala na rozdíl od Kaslové nepovažuje za vyřešené, zda je v případu stát odpovědný. „Nyní se musí přeformulovat žaloba, což bude samo o sobě právnický oříšek, a pak se teprve bude zjišťovat, zda k naplnění deliktu vůbec došlo, nebo ne,“ dodal.