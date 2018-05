Jiří Novotný, Právo

Jde o stejný záměr, jaký už v roce 2016 prosazovalo ministerstvo dopravy (MD), tehdy ovšem z toho sešlo.

Jak Právu tento týden sdělila Lenka Rezková z tiskového oddělení MD, ministerstvo dopravy se v této věci inspirovalo příkladem Velké Británie, kde se řidičák na zkoušku velmi osvědčil a přispěl ke snížení nehodovosti.

„Nicméně nový bodový systém, a tedy i řidičák na zkoušku, bude navrhovat až vláda s důvěrou,“ upozornila.

„Navíc je otázkou, jakou konečnou podobu její programové prohlášení dozná a jaký další postup nový kabinet určí,“ dodala ještě Rezková.

Bodový limit nižší o polovinu

Pokud se tentokrát podaří řidičák na zkoušku zrealizovat, dostanou sice lidé po úspěšném absolvování autoškoly řidičské oprávnění, lehce však o ně budou moci přijít. V rámci bodového systému postihu neukázněných motoristů totiž mají mít dva roky o polovinu nižší bodový limit.

Místo dvanácti bodů, což je hranice pro odnětí řidičáku na jeden rok, je totéž bude čekat, když se na jejich kontě navrší pouhých šest bodů.

V praxi by tak k ročnímu zákazu řízení stačil jediný vážný dopravní přestupek. Například předjíždění v místech, kde je to zakázáno, nebo řízení vozidla po požití alkoholu. V těchto i některých dalších případech porušení pravidel silničního provozu by pro začínající řidiče platil princip jednou a dost.

Ve hře je i možnost, že tito začínající řidiči budou za přestupky dostávat první dva roky dvojnásobný počet bodů. Pak by k vybodování stačilo i jediné překročení rychlosti v obci o dvacet kilometrů v hodině, za něž jsou jinak jen tři trestné body.

Nový bodový systém, jehož součástí má být i řidičský průkaz na zkoušku, prošel už loni připomínkovým řízením, do schvalovacího procesu se ale nedostal.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) letos v lednu oznámil, že nový bodový systém chce oprášit a předložit jako poslanecký návrh, aby byl v parlamentu průchodnější. Nechtěl tak ale učinit dříve, než vláda Andreje Babiše získá v parlamentu důvěru.

Navíc je možné, že v chystané koalici ANO a ČSSD Ťok nezasedne. Předkládat by to tedy musel nový šéf dopravy, a je otázka, kdy a zda vůbec by tak učinil.

Poruší se rovnost lidí?

Podle statistik zavinili loni při dopravních nehodách mladí řidiči do 24 let, jichž by se řidičák na zkoušku týkal nejčastěji, smrt 74 lidí a těžké zranění dalších 216 osob.

Chystané opatření by nesporně mnohým tragickým nehodám zabránilo, protože by se stalo pro začínající řidiče pořádným strašákem.

Lze ovšem sotva čekat, že v ČR bude řidičák na zkoušku zaveden dříve než v průběhu příštího roku. Tím spíše, že už v roce 2016 tento záměr ministerstva dopravy narážel na odpor některých zákonodárců, kteří poukazovali na to, že řidičský průkaz na zkoušku je v rozporu s Ústavou. Porušena by totiž byla rovnost lidí při postihu jejich přestupků.

Podle ministerstva dopravy je navíc nutné řešit nejen represi, ale i autoškolský zákon. Hlavním problémem je totiž chování mladých řidičů, nikoliv jejich nezkušenost s řízením.

Stejný názor má předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný. Ten dává jako příklad Rakousko, kde musí lidé po získání řidičáku povinně absolvovat několik vzdělávacích kurzů a následně pak dopravně-psychologický seminář.