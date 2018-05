Jiří Vavroň, Právo

„Zahraniční pracovníci jsou záchranou pro firmy. Jako zaměstnavatelé potřebujeme, aby tu lidé byli do 90 dnů od podání žádosti,“ upozornila viceprezidentka Hospodářské komory Irena Palková-Bartoňová.

Ministryně Němcová proto chystá řadu legislativních změn. Skoncovat mají v první řadě s praxí, kdy ukrajinský zájemce o práci v Česku čeká na patřičná povolení řadu měsíců až rok. Němcová se o tom přesvědčila při své návštěvě v Kyjevě.

Česko by proto mohlo mít speciální program pro získávání pečovatelek z Ukrajiny, aby se do země dostaly snadněji a rychleji, řekla ministryně. Podle Němcové by speciální program pro snadnější získání ukrajinských pečovatelek a pečovatelů fungoval podobně jako zavedený program pro získávání vysoce kvalifikovaných sil či pracovníků do zemědělství. Řízení by se zjednodušilo a zkrátilo, a potřební lidé by se tak do sociálních služeb měli dostat rychleji.

Podobné to má být se zdravotními sestrami. Ukrajinka, která chce v Česku pracovat jako sestra, potřebuje dlouhodobé vízum na dva roky. Podle Němcové na něj čeká dnes téměř rok. Nově by měla do ČR přijet na tříměsíční schengenské vízum a nastoupit do zaměstnání. Její zaměstnavatel by současně požádal o dlouhodobé vízum. Až budou dokumenty po pár měsících připravené, sestra si pro ně „formálně odjede“ do vlasti, popsala ministryně.

Dodala, že upravit by se mohla také pravidla podávání hromadných žádostí o pracovníky. „Pokud zaměstnavatelé požádají o zaměstnance z Ukrajiny, vyhledají je tam, mají řádně evidované volné pracovní místo, není vůbec neobvyklé, že trvá tři čtvrtě roku až rok, než zaměstnance do své firmy dostanou,“ upozornila Němcová.

Ukrajinců je nejvíc

V Česku je zaměstnáno na 374 tisíc cizinců, z toho ze zemí EU je jich 280 tisíc. Ukrajinců u nás v současnosti pracuje kolem 70 tisíc.

V současnosti je v ČR přes 267 tisíc volných pracovních míst. Lidé chybějí i v lesnictví a z vlády už také zaznělo, že by požadovaných čtyři tisíce lesních dělníků pro boj s kůrovcovou kalamitou mohlo přijít z Ukrajiny, Běloruska či Srbska. Také u nich by šlo využít krátkodobá pracovní víza do 90 dnů.

Ministerstvo vnitra povolilo v letošním prvním čtvrtletí 5400 zaměstnaneckých karet pro cizince. Ti nejčastěji přišli právě z Ukrajiny a dále z Mongolska, Vietnamu, Srbska, Ruska, Indie, Běloruska, Moldavska, Nepálu a Číny.