Plánované metro D by mohlo vést i na Žižkov a do Vysočan, rozhodli radní

Plánovaná trasa metra D by podle radních měla z náměstí Míru pokračovat přes Žižkov do Vysočan. Rada hlavního města v úterý uložila Institutu plánování a rozvoje (IPR), aby začal pracovat na změně územního plánu, která by to umožnila. Případná odbočka na náměstí Republiky zůstává rovněž ve hře.