Jakub Bartosz, Právo

Metnar v médiích před pár dny uvedl, že se policie nemusí omlouvat za zadržení skupiny Izraelců v Praze podezřelých původně z napadení číšníka v centru metropole.

Nakonec se ukázalo, že cizinci nemají s krvavým incidentem nic společného, byli ale podle svých slov vystaveni hrubému zacházení ze strany policie. Policisté se prý omluvili Izraelcům zadrženým v pražském hotelu na místě. Ti si přesto chtějí stěžovat. [celá zpráva]

Přehmatem se už zabývá i Generální inspekce bezpečnostních sborů.

„Bohužel stane se, že i speciální jednotka někdy zadrží podezřelého a nakonec se ukáže, že to není on. Takové věci se stávají,“ řekl ministr v úterý serveru Aktuálně.cz. Není to podle něj ojedinělý případ a při prověřování identity zadržených se nakonec může ukázat, že policie hledá někoho jiného.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Policejní omluva je naprostou výjimkou například podle právničky Kláry Samkové, a má to prý svou logiku.

„Policisté nemají důvod se sami omlouvat, zodpovídá za ně stát, ten bude muset nějakou omluvu vyslovit. Bohužel se to stává a stát se to může, a pro tyto účely existují zákonné instituty, jak se domoci nápravy, ať už finančního nebo morálního zadostiučinění ve formě omluvy,“ řekla Právu.

Naopak podle advokáta Václava Vlka, který mnohdy zastupuje oběti trestných činů, by se policie omlouvat měla, protože je to součást slušné právní kultury, která v Česku prý chybí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy

„Ze zásady se neomlouvají ani ve věcech, ve kterých je pochybení prokázáno, protože se vždycky nechají odsoudit, a pak se pod omluvu podepíše anonymní úředník,“ nastínil právník.

Policie se podle něj neomlouvá už z toho důvodu, že by tím uznala pochybení, a riskovala tak žaloby ze strany poškozených.

Každý případ posuzovat zvlášť

Vlk zastupoval v minulosti například občana bývalé Jugoslávie Fehima Hanuše kvůli policejnímu zásahu z roku 1995, při kterém ho policie zasáhla při přestřelce několika kulkami. Omluvy dosáhl až po soudních tahanicích předloni.

Hanuša se ale nakonec dostal za mříže za jiný incident s policií. V roce 2000 dostal 25 let vězení za vraždu policisty, kterého zabil při přestřelce v roce 1998. Podle Vlka byl v roce 2015 předčasně propuštěn.

Nikdy se nemýlí a vždycky dělá svou práci dobře právník Jiří Matzner

Advokát Oldřich Chudoba by patřičnost policejní omluvy posuzoval podle konkrétních případů. „Nedá se to vůbec říct v obecné rovině, každá věc je úplně jiná. Nicméně například když policie udělá někde zásah a zničí tím majetek někoho jiného, tak je omluva na místě,“ dodal.

Právník Jiří Matzner uvedl, že policie se v zásadě neomlouvá. „Nikdy se nemýlí a vždycky dělá svou práci dobře,“ řekl v nadsázce s tím, že je ve veřejném zájmu, aby tomu tak bylo. Po právní stránce má policie na mlčení právo, nicméně z morálního hlediska by se slušelo omluvit se.

Sám takovou situaci ve své praxi zažil, když chtěl policii žalovat kvůli nečinnosti. Jeho klientka potřebovala pomoc policie, nicméně ta nekonala a žena se stala obětí trestného činu.

„Omluvil se tehdy policejní prezident i pražská kriminálka. Lidsky i profesně to považuji z jejich strany za správný krok. Zastavili jsme tedy další právní kroky,“ dodal advokát.

Problém s tibetskými vlajkami



Policejní prezident Tomáš Tuhý se v posledních letech omlouval například za incident na filmové škole FAMU při návštěvě čínského prezidenta v Praze v březnu 2016. Dva policisté zbytečně chybovali, když přišli do budovy školy řešit vyvěšené vlajky Tibetu.

Problém byl i při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Omluvu v současnosti žádá po policii také zpěvačka Ida Kelarová ohledně incidentu na dětském táboře v Jiřetíně pod Jedlovou před dvěma lety. Děti z jejího romského souboru tehdy údajně napadl muž, který je kvůli tomu v těchto měsících před soudem.

Podle Kelarové je častoval rasistickými nadávkami, a dokonce opakovaně střílel. Kelarová a děti chtějí omluvu za to, že policie po oznámení na linku 158 nevyrazila na místo a tvrdila prý, že z toho není nutné dělat kovbojku.