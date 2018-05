Zeman odmítl Pocheho jako ministra zahraničí

Prezident Miloš Zeman by europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) nejmenoval ministrem zahraničí. Uvedl to ve čtvrtek na tiskové konferenci při své návštěvě Moravskoslezského kraje. Zeman zároveň doporučil členům ČSSD, aby v nadcházejícím referendu o vstupu do vlády s ANO hlasovali pro.