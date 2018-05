Konzervativní týdeník The Washington Examiner otiskl po pompézním otevření mostu přes Kerčskou úžinu komentář s titulkem „Ukrajina by měla vyhodit do povětří Putinův most na Krym“. Rusko se ohradilo a velvyslanectví ve Washingtonu požaduje od redakce vysvětlení, protože podle něj jde o výzvu k teroristickému útoku. Celý článek Vyhoďte ten Putinův most do povětří, doporučil Ukrajině americký list»