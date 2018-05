VIP Service Club na Letišti Václava Havla v Praze

Zatímco běžní lidé se odbaví a posléze s příručním zavazadlem zamíří k odletové bráně, jiní mohou díky tomu, že létají obchodní třídou (nebo mají vhodnou platební kartu), zakotvit v nějakém z letištních salónků. Avšak ani to není to nejluxusnější, co pražské letiště nabízí. Soukromý VIP Check in je od všeho honu stranou. Vy jen odevzdáte své zavazadlo agentovi, ten jej za vás odbaví a následně vám přinese palubní vstupenku. Na odlet vašeho letadla pak čekáte v pohodlí luxusního all-inclusive salonku. Na rozdíl od běžných letištních salonků, kde za vstup jedné osoby platíte obvykle sumu v přepočtu pár desítek eur, toto exkluzivní odbavení stojí od 4400 Kč pro jednu osobu až po 11 000 Kč za čtyři osoby. Ze salonku pak pokračujete přes privátní bezpečnostní kontrolu přímo do letadla. Právě přes tuto exkluzivní část letiště do Prahy často přilétají celebrity.