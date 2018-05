Adéla Jelínková, Právo

Řeč je o čtyřiadvacetiletém magisterském studentovi Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, podle učitelů mimořádně nadějném chemikovi. Ale, jak se ukázalo, také velmi vynalézavém „podnikavci“.

Ten se rozhodl využít mnohamiliónové vybavení fakulty k tomu, aby sám vydělával třeba i desetitisíce korun měsíčně. Svým „klientům“, většinou Američanům, dělal analýzy steroidů a růstových hormonů, které si cizinci přes internetové fórum objednali.

Po dobu minimálně jednoho roku, kdy Petr v budovách univerzity otestoval desítky, možná i stovky vzorků, si nikdo ničeho nevšiml. Na případ univerzitu upozornilo až Právo. Mladíka nyní za hrubé porušení vnitřního řádu školy čeká disciplinární řízení.

Nejvýznamnějším dějištěm celého příběhu (vyjma laboratoří fakulty) je zahraniční fórum MESO-RX, které je zaměřené právě na steroidy a růstové hormony.

Lidé, kteří tam přispívají a diskutují, pocházejí především ze Spojených států a na fóru hledají někoho, kdo jim spolehlivě a za „slušnou“ cenu otestuje látky, které užívají.

Pilulky zabalte samostatně do malých plastových sáčků se „zipovým“ uzávěrem pokyny Analyzera

Jinými slovy hledají někoho, kdo jim potvrdí, že produkty obsahují skutečně tolik účinné látky, kolik prodejci v příbalových letácích slibují.

Analýzy „pod cenou“



Jedním z testovatelů až do dubna tohoto roku byl i uživatel pod přezdívkou Analyzer – na fóru značně oblíbený především pro nízké ceny, díky kterým se na něj obracelo čím dál víc „zákazníků“. Jelikož k analýzám jsou potřeba speciální přístroje, jejichž cena dosahuje několika miliónů korun, a náklady jsou tudíž masivní, věnuje se podobné činnosti jen hrstka dalších lidí na světě.

Zatímco například švýcarská společnost SIMEC si za analýzu steroidů účtuje 290 dolarů (cca 6200 Kč) a za test růstového hormonu 580 dolarů (cca 14 200 Kč), Analyzer ve svém inzerátu na fóru klienty lákal na ceny od 75 do 200 dolarů (cca 1600 až 4300 Kč)

Na jeho e-mail jej zhruba před měsícem kontaktovala v utajení i redakce Práva.

Analyzer přislíbil provést celkově čtyři testy různých orálních steroidů za celkovou cenu zhruba 300 dolarů (cca 6400 Kč). Jeho podmínky k zaslání vzorků byly následovné:

„Pilulky zabalte samostatně do malých plastových sáčků se „zipovým“ uzávěrem. Označte pytlíky čísly nebo písmeny a vložte je do papírové obálky, tu vložte do jiné malé polstrované obálky a obsah popište jako dárek, vložit můžete i dárkovou kartu či přáníčko. Vše pošlete neregistrovanou poštou, bez pojištění,“ zaúkoloval vždy klienty Analyzer proto, aby zásilky bezproblémově procházely celnicí.

Platby v bitcoinech



Platba probíhala vždy po převzetí balíčku, a to ve virtuální měně bitcoinech.

Cílovou stanicí zásilek se stalo Brno, konkrétně sídlo kolejí Masarykovy univerzity, kde student Petr bydlí.

Jelikož je logické, že na univerzitních kolejích nebudou mít studenti vlastní vybavení za milióny, jediným možným dějištěm analýz se staly laboratoře samotné univerzity.

Mnoho výsledků analýz, které student v zázemí Masarykovy univerzity prováděl, má redakce k dispozici. Ta první je datovaná na 10. dubna 2017. Není ale vyloučeno, že k analýzám docházelo již dříve. Z četností analýz a vzorků je patrné, že takových testování prováděl student klidně i desítky za měsíc, a to výhradně v noci nebo o víkendech, kdy měl zřejmě jistotu, že ho při činu nikdo nepřistihne.

Podle informací Práva přitom Petr finanční nouzí netrpí. Od školy získává pravidelně stipendia a granty, pracuje na významných studijních projektech. Svou, v porovnání s jinými studenty, hvězdnou kariéru ale tímto pravidelným nemalým přivýdělkem na úkor etického kodexu univerzity do velké míry ohrozil.

O trestu rozhodne disciplinární řízení



Ze způsobu, jakým si nechal posílat vzorky a v jakém utajení komunikoval, je však jasné, že si byl vědom toho, že dělá něco, co by neměl. Používat vybavení školy k vlastním, ještě navíc komerčním účelům a bez vědomí profesorů, je zcela zakázáno.

Dělal jsem to spíš proto, abych pomáhal uživatelům, než pro vlastní finanční prospěch student Petr

„Dáváme podnět k disciplinárnímu řízení, “ sdělil Právu ředitel Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Ctibor Mazal s tím, že rozhodnutí učinil spolu se školitelem studenta Petrem Klánem, který studenta s kauzou konfrontoval.

Student se údajně ihned přiznal, pouze ale ke zhruba dvacítce testů. Zbytek prý měl provádět u kamaráda na Slovensku.

„Jsem si vědom toho, že jsem překročil etické meze, když jsem využil vybavení univerzity, na druhou stranu jsem to dělal spíš proto, abych pomáhal uživatelům, než pro vlastní finanční prospěch,“ hájil se Právu Petr.

K disciplinárnímu řízení se na Přírodovědné fakultě téměř nepřistupuje. Podle jednoho z tamních učitelů si je prý Petr vědom, že udělal chybu, mrzí ho prý také, že způsobil ostudu sobě i celé univerzitě.

Jaký bude výsledek komise, si zatím učitelé netroufají předvídat. Podle disciplinárního řádu je však ve hře napomenutí, podmínečné vyloučení, nebo definitivní vyhození ze školy.