Karolina Brodníčková, Právo

Hovoří se o vás jako o nominantovi na šéfa Černínu, ale mohl byste narazit na odpor prezidenta Miloše Zemana. A právě s ním chce šéf ČSSD Hamáček jméno ministra zahraničí projednat…

Já to neumím posoudit. Nejsem oficiálním nominantem, s panem prezidentem bude chtít pan Hamáček projednat nejen jméno ministra zahraničí, ale i ostatních ministrů. Ostatně se k tomu asi chystá i Andrej Babiš. Neznám žádný důvod, který by měl předjímat nějaký odpor pana prezidenta. Když jsem měl možnost jednat s jeho okolím, tak jsem na žádný takový důvod nenarazil.

Například jste byl jedním z těch, kteří v prezidentské volbě volili Jiřího Drahoše.

Ale před pěti lety jsem zase Miloše Zemana podpořil jako kandidáta, který nebyl ze sociální demokracie. A tehdy nebylo v ČSSD moc těch, kteří by Zemana podporovali takto hlasitě.

Ministry v pátek projedná předsednictvo sociální demokracie. Jejich jména by tedy měla znát před referendem o vládě i členská základna. Je to dobře?

Asi ano, proč ne. Není to úplně tradiční, ale i to, že členové hlasují o vládě, není tradiční. Je to nový, velmi demokratický přístup.

Mohlo by předsedovi Hamáčkovi případné odmítnutí vlády v referendu zlomit ve straně vaz?

Nechci předjímat, jak referendum dopadne. V ČSSD zdaleka nevidím nikoho jiného, kdo by mohl být předsedou, než Jana Hamáčka. Jakékoliv unáhlené kroky by byly špatně.

Komunisté se usnesli, že podpoří vládu, pouze pokud nebude mít v programovém prohlášení navyšování účasti na zahraničních misích. Netlačí vás ke zdi?

To není tlačení ke zdi, řekli to jen jako svůj názor a svůj požadavek, o kterém se bude muset jednat. Já mám názor opačný. Ale na druhou stranu, pokud podpoří vládu, nebo odejdou ze sálu, tak je potřeba s nimi diskutovat.

Nemyslím si však, že by zrovna tato vláda měla být blokovaná kvůli zahraniční politice. Vláda by velmi silně akcentovala levicová témata, pokud vznikne. Programové prohlášení je výrazně socialistické. Nedokážu si představit, že by mohla vzniknout komunistům programově bližší vláda. Nemyslím si, že zahraniční politika je jejich největší prioritou.

A proč to tedy podle vás zmiňují jako podmínku?

Jednání nejsou u konce a oni musí zdůrazňovat své priority.