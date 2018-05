Rudolf Voleman, Právo

„Zaznamenali jsme otřes zhruba ve tři čtvrtě na čtyři, který vyšel na magnitudo 3,1, což už je takové to středně silné zemětřesení na západní Čechy,“ uvedla Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.

„Už to má docela velké projevy, že to duní, a takových otřesů, že to mohlo dunět, tam bylo několik,“ pokračovala expertka s tím, že některé další otřesy během noci dosahovaly magnituda 2,8 či 2,6. „Jak je v noci relativní klid a ticho, tak si lidé všímají i nižšího prahu intenzity zemětřesení než normálně,“ dodala Doubravová.

Zápis seizmografu z Nového Kostela na Chebsku z pondělí

FOTO: Repro GFÚ AV ČR

Jako by se blížil vlak



„Dunění mě poprvé probudilo v půl druhé v noci,“ popisovala Petra Ema Süssenbecková z Chodova na Sokolovsku. Kvůli zemětřesení vstala a šla se uklidnit do obýváku k televizi.

„Před čtvrtou hodinou ráno jsem uslyšela, jako by se blížil vlak. Prostě to hučelo a dunělo a jak se to blížilo, tak mi to prostě postupně projelo celou třímetrovou sedačkou a zase to pokračovalo dál. Strašně jsem se lekla a mastila se přitulit k manželovi do ložnice,“ pokračovala žena z Chodova, která nerada vzpomíná na zemětřesení před čtyřmi roky.

„Dcera tehdy jezdila po bytě při otřesech na židli s kolečky a nám skákala postel. Tentokrát to naštěstí nebylo tak hrozné. Stejně jsem se strašně bála,“ dodala Süssenbecková.

Zemětřesné rojení začalo na západě Čech působit ve čtvrtek odpoledne, kdy dosáhlo otřesů o síle magnituda 2,5. „Rojení pořád pokračuje a neustává, i když už jsme v neděli doufali, že ustane, protože to bylo klidné. Není to ale nic neobvyklého a nečekaného,“ konstatovala Doubravová, podle které nelze předvídat, zda budou otřesy pokračovat.

„Každý roj trvá jinak dlouho, při každém se uvolní trošku jiné množství energie a jinak rychle. Některé roje mají několik fází, takže to vypadá, že se uklidní, a pak přijde další, silnější epizoda. To bohužel neumíme vůbec odhadnout,“ doplnila pracovnice ústavu.

Ohnisko zemětřesení se stěhuje



Ohnisko zemětřesení je severně od Nového Kostela na Chebsku. „Od začátku aktivity se to ohnisko stále stěhuje na sever. Začalo to asi kilometr severně od Nového Kostela a nyní je to už zhruba pět kilometrů daleko. Hloubky ohniska zůstávají zhruba devět kilometrů pod zemí,“ prozradila Doubravová s tím, že škody kvůli zemětřesení dosud nikdo nehlásil.

„Není vyloučené, že někdo něco nahlásí, ale spíše by neměl, protože takhle velké otřesy by opravdu neměly způsobit nějaké škody. Na druhou stranu si někdo čas od času všimne praskliny v malbě a nahlásí to jako škodu po zemětřesení,“ uzavřela Doubravová.

V rámci České republiky je západ Čech jednou z nejaktivnějších oblastí zemětřesení. Oblast je specifická výskytem zemětřesných rojů, při kterých lze v průběhu řady dní až měsíců pozorovat tisíce slabých otřesů.