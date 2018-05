Novinky, ČTK

„Byl jsem předsednictvem strany vyzván k pozastavení členství. Mé členství komplikovalo jednání o předvolební koalici KDU-ČSL v Praze. Mým cílem je změnit Prahu k lepšímu, nikoliv v Praze komplikovat tvorbu předvolební koalice. Proto vyhovím a členství přeruším,” uvedl Čižinský.

Čižinský založil sdružení Praha sobě, se kterým chce pro podzimní volby sestavit takzvanou občanskou kandidátku. Proto není na kandidátce lidovců, kterou povede pražský radní Jan Wolf.

Ke kandidatuře potřebuje Praha sobě získat podpis alespoň sedmi procent z celkového počtu obyvatel Prahy, tedy téměř 100 000 podpisů. Sdružení je zatím nezískalo. Pokud by se z něj stalo politické hnutí a Čižinský by byl jeho lídrem, podle vnitrostranických stanov by byl z KDU-ČSL vyloučen.

V rámci Trojkoalice chce zůstat



Zda a jak bude Čižinský fungovat v pražské koalici, není jasné. Jejím členem ale chce podle svých slov zůstat. Pokud nebude členem KDU-ČSL případně Trojkoalice (lidovci, Strana zelených, STAN), může být jako nezařazený členem zastupitelského klubu Trojkoalice.

Strany magistrátní koalice nyní vedou dohodovací řízení. Podle ANO a ČSSD porušila Trojkoalice na minulém jednání zastupitelů koaliční smlouvu, když Čižinský a zastupitel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice) nepodpořili kvůli sporům ohledně budoucnosti Libeňského mostu program jednání, které tak bylo předčasně ukončeno.

Na magistrátu má KDU-ČSL dva zastupitele, Trojkoalice jich má osm. Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice má v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 členů.