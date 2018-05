Novinky, ČTK

Auta místo objížděla po vyznačených trasách. Demolice jsou součástí celkové rekonstrukce D1.

Nové nadjezdy by místo nich měly být postaveny do listopadu. Opravy tohoto úseku dálnice ŘSD teprve připravuje, první dva nadjezdy z celkových čtyř tam nechává přestavět v předstihu. Podle ředitelství nelze zbourat všechny nadjezdy najednou, protože by se lidé v regionu těžko dostávali přes dálnici. Zbývající dva nadjezdy budou opraveny v příštím roce.

Takto vypadaly objízdné trasy během demolice mostů

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich.