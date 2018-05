Radim Vaculík, Právo

Redakce nyní získala z důvěryhodného zdroje Šarochovo vyjádření z textu usnesení o zamítnutí stížnosti, které dosud nebylo publikováno a svědčí o jeho pochybnostech ohledně viny aktérů případu včetně samotného Babiše.

„Závěr policie o tom, že skutek, pro který je trestní stíhání zahajováno, byl spáchán obviněným, není konečný a nemusí být ani v plné míře hodnověrný,“ uvedl žalobce v dokumentu.

Právo už minulý týden naznačilo, že podle mínění Šarocha ve zmiňovaném usnesení nejsou dosavadní důkazy získané policií dostačující. „Nelze však vyloučit, že později bude odůvodněno zastavení trestního stíhání všech jmenovaných obviněných, nebo třeba jen některého z nich, neopatří-li policejní orgán důkazy, kterými by svá tvrzení uvedená v napadeném usnesení dostatečně podpořil,“ napsal žalobce.

Koho by se to mohlo týkat, to neuvedl. Kromě Babiše policie nadále vyšetřuje jeho dvě dospělé děti z prvního manželství, dále manželku Moniku, švagra Martina Herodese i dva členy někdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo – Janu Mayerovou a bývalého předsedu Josefa Nenadála.

Rozpory v posudcích

Právě Mayerová s Nenadálem jsou podepsáni pod žádostí z února 2008 o evropskou dotaci ve výši padesát miliónů korun pro Farmu Čapí hnízdo, o kterou v celém případu jde. Smlouvu na její vyplacení podepsal ROP Střední Čechy v říjnu 2008. Všem nadále stíhaným hrozí za dotační podvod a poškozování finančních zájmů EU pět až deset let vězení. Šarochovo další kritické vyjádření o závěrech policie nicméně svědčí o pochybách, že je její postup v kauze Čapí hnízdo nenapadnutelný.

Žalobce proto v usnesení zároveň úkoluje vyšetřovatele případu z pražské hospodářské kriminálky Pavla Nevtípila, aby vyřešil zásadní rozpory v posudcích znalců na ekonomiku. Jeden si nechala vypracovat policie, druhý obhajoba a pochopitelně se ve svých závěrech rozcházejí.

Zatímco z prvního vyplývá, že se mohl Babiš dopustit dotačního podvodu a zbylých šest obviněných mu v tom pomáhat, druhý naopak nezákonný postup trestně stíhaných odmítl.

Podle nynějších zjištění Práva tedy Šaroch fakticky nařídil kriminalistům, aby si vyžádali od jimi přizvaného znalce doplnění jeho posudku, a naopak aby se podrobně vyjádřil k oponentní expertize předložené obhajobou. I proto zatím Šaroch trestní stíhání Babiše, jeho rodiny a dalších lidí nezrušil ani nezastavil. To také podle informací redakce z důvěryhodného zdroje uvedl i v tomto dokumentu z minulého týdne.

„Usnesení (policie o zahájení trestního stíhání – pozn. red.) vykazuje některé vady, na které obvinění ve svých stížnostech oprávněně poukazují. Jedná se však o taková pochybení, kvůli kterým není nutné toto usnesení rušit a která lze zhojit v průběhu vyšetřování,“ napsal Šaroch v odůvodnění svého zamítavého stanoviska.

Babiš organizátorem?



Nezpochybnil v něm ani tvrzení policie, že Babiš v případu figuruje jako hlavní postava a organizátor údajného dotačního podvodu a že ostatní obvinění mu měli i pomocí převodů akcií pomáhat v zastření skutečného majitele farmy Čapí hnízdo. A tu podle usnesení fakticky ovládal a vlastnil právě Andrej Babiš.

Policie považuje za nezákonné už to, jakým způsobem tehdejší zástupci společnosti Farma Čapí hnízdo, tedy Mayerová s Nenadálem, o padesátimilionovou dotaci žádali. Podle vyšetřovatele tehdy uvedli v podkladech nepřesné či lživé údaje, některé dokonce začernili. Toto jednání ale Šaroch podle zdroje redakce nepovažuje ve svém usnesení za trestné.

Upozornil na to, že pokud by poskytovateli dotace ROP Střední Čechy nějaké „začerněné údaje“ chyběly, mohl si je vyžádat. To však neučinil, takže podle Šarocha je nejspíše nepovažoval za podstatné. Žalobce má údajně za to, že ani vady v datech a číslech uvedených v žádosti a podkladech k ní, na které mimo jiné upozornili ROP externí znalci, nebyly podle všeho pro poskytovatele dotace rozhodné, když ji Farmě Čapí hnízdo nakonec přiklepl.

„V tomto směru je tedy třeba dát za pravdu stížnostem obviněných… Tím pádem toto jednání nemůže být trestné,“ konstatoval podle zdroje Práva Šaroch v usnesení.

Policie nyní rozjela výslechy svědků a chystá se i na obviněné. Plány jí ale zkřížilo Šarochovo usnesení, v němž zrušil stíhání prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a dalších dvou mužů. Právě je chtěl Nevtípil minulý týden vyslechnout, ale musel kvůli rozhodnutí žalobce svůj plán zrušit.

Kromě Faltýnka už nejsou obviněni ani Zdeněk Kubiska s Janem Platilem, bývalí členové představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, tedy firmy, která stála na počátku celého projektu výstavby kongresového centra Farma Čapí hnízdo v roce 2007 a 2008. Obvinění byl zbaven i Luděk Kalivoda, který byl členem představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo. Ta se stala nástupnickou firmou po ZZN Pelhřimov.