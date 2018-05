kab, Právo

„Já budu požadovat jména za soc. dem. Mě by zajímala i jména náměstků, protože jsem v průběhu jednání zjistil, že někteří členové orgánů, zejména předsednictva, změnili názor. Byli proti vstupu a najednou jsou pro vstup. My se domníváme, že to může být ovlivněno osobní motivací být v pozici vysokého státního úředníka nebo člena vlády,“ řekl novinářům Štěch.

Jeho požadavek by mohl získat podporu od místopředsedy ČSSD Martina Netolického. „Členové ČSSD by měli před rozhodnutím znát jména všech členů vlády. Pan premiér avizoval, že dojde i ke změnám na úrovni ministrů za hnutí ANO,“ uvedl.

„Nejenom členové, ale i veřejnost mají právo vědět, s kterými ministry není pan ministr spokojený a které chce vyměnit ve stávající sestavě,“ dodal Netolický. Koaliční pojistky ve smlouvě však považuje za zdařilé.

Koaliční smlouva má volné fráze

Podle Štěcha koaliční smlouva kvalitní není. „Je tam příliš volných frází, kde bude velký prostor pro různá řešení nebo neřešení,“ míní.

V koaliční smlouvě stojí: „V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoli člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti.“

Štěch nesouhlasí ani s obsahem programového prohlášení vlády. Zkritizoval návrh, aby v Praze vyrostla úřednická čtvrť. „Potřebujeme úplně jiné věci, např. centrální silnou moderní nemocnici. Peníze by se mohly dát na podporu startovacích bytů pro mladé lidi,“ uvedl.

Babišovi předseda Senátu nevěří. „I psaná dohoda pro něj neznamená nic a stejně se bude jednat podle momentální situace,“ míní předseda Senátu.

Foldyna se omlouvat nehodlá



Vyjádřil se také k pondělnímu incidentu z akce na Olšanských hřbitovech, kam Foldyna přijel v doprovodu ruských motorkářů Nočních vlků a pustil se do potyčky s aktivistou Martinem Uhlířem.

„Kolegové ve vedení by se k tomu měli jasně a velmi důrazně postavit a už by se to nemělo opakovat. Já jsem pana Foldynu na funkci místopředsedy nepodporoval a myslím, že prokázal, i tímto skutkem, že ve vedení takové demokratické strany, jako je ČSSD s takovou tradicí, člověk takto jednající nemá co dělat,“ řekl novinářům Štěch.

Foldyna to odmítl komentovat. „Já se nechci o panu Štěchovi vůbec bavit,“ řekl novinářům. Na dotaz proč, dodal: „Abych ho neurazil.“

S Foldynou chce o incidentu jednat předseda ČSSD Jan Hamáček, který ho vyzval, aby se omluvil. Ten to však odmítl. „Já se nepotřebuji vůbec hájit. Každý, kdo se podívá na ten incident, který tam probíhal, uvidí, že se nemám komu omlouvat. Mně policie nesebrala, já nejsem buřič a demonstrant,“ řekl.

Hlavním předmětem pátečního jednání předsednictva ČSSD je však vyhlášení vnitrostranického referenda ke vstupu do vládní koalice s hnutím ANO.