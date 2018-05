Novinky

„V Čechách už se vytváří bouřková oblačnost na Berounsku, Plzeňsku i Karlovarsku, všechno jsou to zatím lokální jevy,“ řekla ve čtvrtek odpoledne Honsová. Bouřky vznikají v teplém a relativně labilním vzduchu, teploty dosahují 25 stupňů.

Četnější bouřky se během odpoledne a večera začnou objevovat v souvislosti se studenou frontou postupující od západu. „Postupuje velmi zvolna a vytváří se na ní četná bouřková oblačnost,“ řekla Honsová.

V Praze podle ní udeří nejvíce bouřek kolem deváté až desáté hodiny večer.

Bouřky mají podle Honsové sice zasáhnout 90 procent území, srážkové úhrny by se ale měly vejít do 20 mm, ojediněle do 30 mm. Nárazy větru budou dosahovat maximálně 70 km/h. Nad Německem byly bouřky intenzivnější.

Pršet a bouřit by mělo i v průběhu noci, v pátek pak bude fronta ovlivňovat počasí ještě na Moravě a ve Slezsku.

„A kdo se nedočká dnes, může se těšit na sobotu a neděli, kdy se budou v odpoledních hodinách opět vytvářet lokální bouřky,“ dodala Honsová.