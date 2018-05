Noční vlci dorazili do Prahy. Příznivce a odpůrce drželi od sebe těžkooděnci

Do Prahy v pondělí přijeli členové ruského motorkářského klubu Noční vlci. Jejich příznivci i odpůrci se už během dopoledne dostali do konfliktů a střety mezi nimi stále pokračují. Motorkáři odpoledne dorazili na Olšanské hřbitovy, kde chtějí uctít památku padlých rudoarmějců. I před hřbitovem se obě skupiny opakovaně dostaly do konfliktu, drželi je od sebe těžkooděnci, kteří zajistili několik osob.