Karolina Brodníčková, Právo

Zatímco šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek byl v kauze Čapí hnízdo zbaven obvinění, premiér v demisi Andrej Babiš trestně stíhaný zůstává. Mění to něco v postoji ČSSD ve vyjednávání o vládě s ANO?

Postoj ČSSD v této otázce je daný. To, že zbavili obvinění pana Faltýnka, lze vykládat pozitivně v tom smyslu, že se ta kauza vyvíjí. Důležité je, že politika jako taková ji neovlivňuje. Musíme v rámci dohody najít model, který veřejnost ujistí, že kauza není nijak ovlivněná.

A nestal se pro vás Babiš méně důvěryhodný, když státní zástupce jeho stížnost zamítl?

Ne, já ty věci v této chvíli takto nerozlišuji.

Dohoda mezi ANO a ČSSD spěje do finále. Měla by podle vás jít soc. dem. do vlády?

Každá politická strana by měla usilovat o to, aby mohla prosazovat svůj volební program. A ten může prosazovat jenom ve vládě. Soc. dem. má i přes svůj neúspěch ve volbách možnost sedět ve vládě, tak by ji měla využít.

V tom případě ale máte na věc jiný názor, než vaši straničtí kolegové na Ústecku.

Shodujeme se v jedné věci, totiž, že musíme vyřešit některé palčivé otázky, a potom teprve do vlády vstoupit. Musíme si vyříkat všechny problémy, které kolem toho účinkování ČSSD ve vládě jsou, aby s tím souhlasila i členská základna. To říkám stejně jako moji kolegové z Ústeckého kraje.

Jak vnímáte náladu členské základny?

Vyvíjí se podobně jako nálada ve společnosti. Ta začala být poměrně nervózní, že ještě nemáme vládu s důvěrou. Nemyslím si, že bychom si pomohli tím, že se neustále diktují podmínky, které ČSSD chce po hnutí ANO. Je to region od regionu, myslím, že názor na vládu je tak 50 na 50. Bude to velký otazník.

A co vám vadí víc: trestní stíhání Babiše, nebo fakt, že ANO hlasuje ve Sněmovně v „koalici“ s SPD a KSČM?

V této chvíli probíhá trestní stíhání, tak je potřeba veřejnost ujistit, že všechno vyšetřování bude pokračovat, že je zajištěna objektivita a že to není součástí nějakého politického handlu.

Trváte tedy na tom, aby prvoinstančně odsouzený člen vlády musel podle koaliční smlouvy rezignovat?

To považuji za přirozenou věc, že by se to takto mělo řešit. Je to důležité pro politické klima, ať se to týká toho či onoho politika.

Neukazuje tím ČSSD, že Babišovi nevěří? Vždyť odchod odsouzeného politika by se mohl očekávat i bez toho, aby to stálo v koaliční smlouvě.

Já si myslím, že je to jen ve vztahu k voličům a členské základně určitý signál. Jestliže podepíšeme koaliční smlouvu, tak si musíme věřit. V životě se spíš spoléhám na podání ruky, pro mě není potřeba koaliční smlouva, nicméně v politice platí něco jiného.

Pan Babiš má také své zkušenosti s ČSSD, pan premiér a náš předseda Bohuslav Sobotka dával a potom zase nedával demisi. Tehdy z toho náš koaliční partner ANO měl také podivné pocity. Stejně jako ČSSD má problém s výroky pana premiéra v demisi Andreje Babiše, který se o nás vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje. Proto ta obezřetnost na obou stranách. Dohoda musí být dobrá pro Českou republiku a občany.

S podmínkou předsedy ČSSD Jana Hamáčka, aby ANO společně s ČSSD a KSČM odvolalo poslance SPD z funkcí ve Sněmovně, nesouhlasíte. Proč?

Jsem k tomu velmi zdrženlivý. Soc. dem. skončila na volební pásce šestá. Abychom měnili výsledky voleb do orgánů Sněmovny, ve kterých se zohledňuje volební výsledek politických stran, a uškodili straně, která skončila ve volbách lépe než my? Takto se nechovám v životě, nechci to dělat ani v politice. Celá taková operace by se proti ČSSD obrátila, protože je to nepřirozené.

Vaši kolegové z ČSSD tím chtějí rozbít hlasovací pakt mezi ANO a SPD.

Hnutí ANO bude velmi potřebovat spolupráci s jinými politickými subjekty, než s KSČM a SPD v otázce zahraniční politiky a bezpečnosti. SPD má totálně jiný názor na naše účinkování v EU. Já jsem také velmi kritický člověk k Unii, k jejímu chodu i obsahu, nicméně moje kritika nepřesahuje to, že bych chtěl z EU odejít.

SPD chce odejít z Unie, tyto postoje se promítnou v politických vztazích dalších tří a půl let. Hnutí ANO bude záviset v těchto věcech na nás. Musíme se vzájemně respektovat a představit veřejnosti tu politiku tak, že stojí na principech, nikoliv na handlování. Veřejnost je pobouřena tím, co se v politice předvádělo posledních dvacet let. Musíme ukázat, že umíme držet slovo, dodržovat principy a zásady. Nuceného odvolávání Tomia Okamury a výkřiků, kdo je a není fašista, bych se vyvaroval.

Takže byste se spoléhal na dobré slovo hnutí ANO a ve Sněmovně pojistku proti hlasovací koalici ANO, KSČM a SPD nedělal?

Udělal bych racionální pojistku a tou by byla dohoda mezi KSČM a ČSSD v konkrétních hlasováních. Počty našich hlasů mohou rozhodování ve Sněmovně výrazně ovlivnit.

Komunisté dosud hlasovali s SPD a ANO. Proč by měli přestat? S okamurovci má KSČM podobné názory na zahraniční politiku.

To, co KSČM pojí s ČSSD, tedy základ postojů levicové politiky, je víc, než co ji pojí s SPD.

Vám se nelíbí ani usnesení výkonného výboru ČSSD, že celostátně nesmí ČSSD s SPD spolupracovat. Proč?

Je to iracionální, vypadá to jako prohlášení sjezdu Socialistického svazu mládeže. Považuji to za nesmysl.

Vy nesdílíte názor, že SPD je extremistická nebo dokonce fašistická strana, jak říkají i vaši kolegové?

Nesdílím. Já řeším rozdíly v politických názorech. Jestli si nějaký politik z SPD myslí, že koncentrák měl díru v plotě, tak je to ubohé a hloupé. Ale celá řada věcí, které se týkají daní nebo školství, nemají s fašismem nic společného.

Krátkodobé šílenství nebo postoj k jedné věci nemohu generalizovat. A nemám ani potřebu. Já chci volby vyhrát tím, že pro lidi něco dělám, ne proto, že tu budu natírat nějakou jinou politickou stranu či politika hnědou barvou. Začíná to tu být jak v padesátých letech.

Takže by podle vás měla mít možnost ČSSD s SPD spolupracovat, třeba i ve vládě?

My nejsme připraveni na to, abychom dělali společnou politiku, ale jsou otázky v oblasti školství nebo daní, kdy bychom mohli hlasovat společně. Byli bychom blázni, kdybychom nehlasovali společně například o exekucích, kde mají SPD a ČSSD podobný názor.

Nemá na váš názor vliv, že sedíte s SPD ve vedení Ústeckého kraje?

Já jsem je tu nikdy neslyšel, že by říkali něco nacionalistického nebo fašistického. Racionálně tu hlasují a nenašel jsem jedinou zásadní věc, kterou bych jim musel vytknout a postavit je mimo klasické politické spektrum. Byly nějaké úlety, jako třeba diskuse o koncentrácích, to je tragikomické. Ale nemám v kraji s SPD negativní zkušenost, že bych je musel označit za xenofoby, rasisty a fašisty.

A jak se vám s těmito názory daří ve vedení ČSSD? Je k nim otevřené?

Je, v ČSSD si to tzv. vydechlo. Dříve to bylo tak, že jakmile měl někdo jiný názor, tak se tím zabývalo grémium a předsednictvo a už jste šli na kobereček. Snaha sešroubovat styl politiky ČSSD nás sestřelil k sedmi procentům. Přišli jsme o různorodost postojů a o diskusi.

No, jestli to tím lavírováním, co jste kolem vlády s ANO předváděli poslední měsíc, ještě nezhoršíte.

No zrovna moc pozitivní to nebylo, že se průběžně zveřejňovaly postoje strany v rámci vyjednávání, ačkoliv ještě nebylo nic finálního dohodnuto. Vypadá to potom jako handrkování. Ale je to přirozená věc - když politické strany vyjednávají, tak se postoje mění.

ČSSD stále couvá. Nejdřív jste nechtěli trestně stíhaného Babiše ve vládě, potom jste chtěli vnitro, potom jste jednání ukončili, potom jste řekli, že ho obnovíte, ale vláda musí být bez Babiše a nakonec jste přišli zase s jinými podmínkami...

No, když člověk hraje karty nebo poker, tak také trochu blafuje, strategicky. Všechno je to součást strategie určitého vyjednávání. Bohužel, je to takové blafování, kdy dáváte najevo něco jiného, než si myslíte. Na veřejnosti to nevypadá dobře, tomu rozumím.