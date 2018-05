Oldřich Danda, Právo

Co říkáte na vyjádření prezidenta Zemana, že byl jed novičok testován ve Vojenském výzkumném ústavu? Přitom vy jste to dřív odmítli.



Pana prezidenta komentovat nebudu, to státnímu úředníkovi nepřísluší.

Ale jestli na území Česka jed byl, či nebyl komentovat můžete?



Dle našich informací, které máme z kontrol i deklarací, které poskytuje Vojenský výzkumný ústav v Brně podle zákona, nemáme indikaci, že by s takovou látkou pracovali, a to ani v malém množství.

To je zvláštní, když Vojenské zpravodajství i obrana říkají, že s malým množstvím pracovali.



Nemusíme vědět všechno, protože mikrosyntézy na pracovištích, která se zaobírají ochranou proti chemickým látkám, mohou probíhat. Mikrosyntéza je proces, kdy si v ústavu připraví stopové množství látky, aby naučili měřicí přístroj, jak vypadá spektrum té látky.

A nešlo v případě novičoku o stopové množství?



Nevím, protože nikdo nemá povinnost nám to hlásit. Ale naše zkoumání poté, co to propuklo, nevedlo k tomu, že by se tam taková mikrosyntéza dělala. Nemusíme ale mít v tomto kompletní informace, protože to nespadá pod režim úmluvy o zákazu a zničení chemických zbraní.

A větší než stopové množství vám musí hlásit?



Podle úmluvy je možné pro účely analýzy a ochrany před bojovými chemickými látkami určité množství té látky vyrobit. Na to je výjimka. Ale musí se to hlásit do Haagu (sídlo Organizace pro zákaz chemických zbraní - pozn. red.).

A když nastala mela poté, co Rusko řeklo, že se mj. v Česku mohl novičok vyskytovat, ptali jste se ještě na přítomnost novičoku?



Ptali jsme se na to. A také poslední oficiální inspekce ve vojenském ústavu loni v říjnu proběhla bez jakýchkoliv indikací.

Kolik je v Česku laboratoří či ústavů, které dokážou podobný jed zkoumat?



Těch, které s tím mohou odůvodněně pracovat, je v Česku okolo pěti.