orh, Novinky, Právo

Během necelých dvou hodin měli hasiči na jihu Čech asi dvacítku výjezdů. „Bouřky se silným deštěm jsou hlavně na Českobudějovicku. Zatím jsme vyjížděli především k čerpání vody ze sklepů, garáží a podobně,“ sdělila Právu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Bouřky se večer objevily i na severu Moravy a ve Slezsku. Doprovází je nejen přívalový déšť, ale také krupobití a silný vítr. Meteorologové varovali, že vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až kolem 70 kilometrů v hodině. [celá zpráva]

V noci na pátek podle meteorologů bouřková činnost ustane. V pátek by mělo být oblačno až polojasno, na některých místech Česka by mělo pršet nebo se objeví přeháňky. Teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 °C. [celá zpráva]