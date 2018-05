Ludmila Žlábková, Právo

Sobotní program zahájí průlet minimálně 12 vrtulníků různých typů. „Návštěvníci se mohou v sobotu těšit také například na vystoupení akrobatického pilota Martina Šonky s letounem Extra 300 SR a Petra Kopfsteina se strojem Extra 330SC,“ pochlubil se organizátor akce a aktivní pilot Daniel Tuček.

K vidění bude i jediný letuschopný vrtulník Bristol 171 Sycamore na světě. „A zmínit bych chtěl i to, že německé letectvo nabídne návštěvníkům možnost prohlédnout si i kabinu vrtulníku Westland SeaKing MK 41,“ doplnil Tuček.

Účast podle něj potvrdila i armáda, která přiletí s vrtulníky Mi171Š, W3A Sokol a poprvé i MI-24.

Propojení letectví a automobilismu je tradiční náplní hradecké Helicopter Show a Rally Show.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Centrum leteckého výcviku v Pardubicích zase poprvé ve statické ukázce představí první z plánované šestice amerických turbínových vrtulníků Enstrom 480, což je stroj, který bude využíván k výcviku pilotů.

Záchrana osob ze zdemolovaného vlaku

Královéhradecký primátor Zdeněk Fink (HDK) považuje Helicopter a Rally Show za nejvýznamnější akci, která se na místním letišti koná.

„Považuji akci za prospěšnější než například leteckou přehlídku CIAF, protože obsahuje i svoji výukovou složku a zaměření na děti,“ vysvětlil.

Upozornil tak zejména na páteční program, který obsahuje odborné semináře pro letecké záchranáře, ale i branné dopoledne pro děti, na kterém nebudou chybět ukázky záchrany lidských životů, kynologie či hasební zásahy.

Eurocopter 350N3

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Atraktivní bude i praktický výcvik záchranářů. Máme k dispozici několik vagonů, a tak zásah, při němž se budou zachraňovat osoby z nepřístupného terénu, proběhne přímo na nádraží v Předměřicích nad Labem,“ uvedl Tuček.

Monopost F1 na Rally Show

To hlavní je nicméně nachystané na sobotu. Areál letiště bude otevřen už od 9 hodin. Dopoledne bude v plné permanenci autodrom, hlavní letový program začne ve 13 hodin.

„Nechceme, aby se hlavní program překrýval. Návštěvníci takto stihnou vše, navíc oba areály, letiště i autodromu, bude propojovat vláček,“ uvedl hlavní organizátor Rally Show Karel Pohner.

Propojení letectví a automobilismu je tradiční náplní hradecké Helicopter Show a Rally Show.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Asi největším bonbonkem bude přítomnost letošního modelu F1 ze stáje Red Bull,” přiblížil část programu.

„Bude to sice statická ukázka, ale bude to poprvé, kdy bude v Hradci vůz F1. Novinkou budou i lety freestyle motokrosaře Petra Piláta, který bude létat ve výšce 12 metrů nad závodní dráhou a projíždějícími vozy,“ upozornil Pohner.

Návštěvníci si budou moci zkusit jízdu v závodních autech, řídit driftovací speciál, ale také se setkat s aktivními závodníky. Například s Karlem Mackem, který jezdí se svým porsche do Hradce pravidelně.

Závodní vůz Karla Macka.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Je to tu nádherný trénink, je to dobrá trať. A je to krásná příležitost přestavit auto a ukázat, jak co funguje,“ řekl Macek. „Lidé nejvíc obdivují, že jsem celé to auto postavil sám,“ uvedl muž, který letos slaví 45. sezonu v sérii mistrovství republiky v rally.

Na paralelní akce platí jedno vstupné, děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma. Celodenní parkovné je zdarma. „Prosíme přijíždějící, aby respektovali úpravu dopravních předpisů v okolí letiště, zejména dodržování maximální rychlosti 30 kilometrů za hodinu,“ dodal policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Propojení letectví a automobilismu je tradiční náplní hradecké Helicopter Show a Rally Show.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo