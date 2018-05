Martin Procházka, Právo

Ještě horší situace je podle Rottera u mostů nad silnicemi druhé a třetí třídy. Tam je ve špatném až havarijním stavu 23,1 procenta mostů, tedy téměř každý čtvrtý.

„Na dálnicích a silnicích první třídy je v havarijním stavu čtrnáct mostů. Na silnicích druhé a třetí třídy je to sto dva mostů,“ upozornil Rotter.

U mostů, jejichž stav je veden jako havarijní, přitom hrozí i zřícení. Proto by u všech těchto mostů podle něj měla být omezena zatížitelnost na 20 procent nebo by měly být provizorně zabezpečeny či by přímo mělo dojít k jejich uzavření.

Na mostech a silnicích druhé a třetí třídy došlo k výraznému zanedbání údržby a oprav v letech 2002 až 2014.

Stav se podle Rottera zhoršuje, protože v roce 2003 byly na silnicích první třídy v havarijním stavu pouze dva mosty a na silnicích nižších tříd se o rok dříve nacházelo v havarijním stavu 58 mostů.

Opravy spolknou desítky miliard

„Na mostech a silnicích druhé a třetí třídy došlo k výraznému zanedbání údržby a oprav v letech 2002 až 2014. Za toto období se počet mostů ve špatném až havarijním stavu téměř zdvojnásobil. Od roku 2014 se situace nepatrně zlepšuje,“ dodal.

Kromě zanedbané údržby a nedostatku finančních prostředků je podle něj hlavní příčinou špatného stavu i velký počet mostů za svou životností. Všechny mosty postavené před rokem 1930, kterých je nyní v provozu téměř 2900, tedy 16 procent celkového počtu, již dosáhly nebo překročily svou životnost.

„Údržba a opravy těchto mostů jsou již neekonomické, je nutné počítat s jejich výměnou,“ uvedl Rotter. Jako další důvod však jmenoval i nekvalitně provedené opravy.

Video

Libeňský most je zanedbávaný dlouhodobě. Podívejte se na záběry kritických částí mostu.

Mosty na dálnicích a silnicích první třídy jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), mosty na silnicích druhé a třetí třídy jsou ve vlastnictví krajů.

ŘSD podle mluvčího Jana Studeckého opravuje či připravuje opravu sedmi mostů v havarijním stavu.

Jde třeba o most přes potok za Krušovicemi, most přes řeku Desná v obci Petrov nad Desnou či most přes nájezdovou rampu na trase F, kterou řeší ostravská správa ŘSD.

Odhady nákladů na obnovu mostů ve špatném až havarijním stavu činí podle Rottera astronomických 26,7 miliardy korun, a to do nich není započtena Praha. Ve skutečnosti to ale může být až dvakrát více.

„Vycházíme z jednotkové ceny 45 tisíc za čtvereční metr plochy mostu. Tato cena je ale konzervativní. Konkrétní ceny by mohly být vyšší, v ojedinělých případech až dvojnásobné,“ doplnil Rotter.

Zřícená trojská lávka

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Další náklady by činily obnovy mostů na místních komunikacích, které jsou ve správě měst a obcí. U nich je konzervativní odhad 11,2 miliardy korun.

Nejhorší jsou střední Čechy

Z celkových téměř 18 tisíc mostů nad silnicemi a dálnicemi je jich ve špatném stavu nejvíce ve Středočeském kraji, a to 672. Naopak nejméně – 39 – jich je v Karlovarském kraji.

„Relativně největší počet mostů ve špatném až havarijním stavu je v krajích Jihomoravském, Středočeském, Libereckém, Ústeckém a Olomouckém. Mezi těmito kraji jsou čtyři kraje, které mají současně největší podíl na celkovém počtu mostů v ČR. Naskýtá se proto otázka, jestli finanční prostředky, které jsou vynakládány na údržbu, opravy a rekonstrukce v jednotlivých krajích, jsou úměrné počtu mostů na území každého kraje,“ podotkl Rotter.