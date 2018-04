Radim Vaculík, Právo

Právu se nyní podařilo zjistit podrobnosti. Detektivové případ řeší už od května 2012 a provedli v něm už tři razie. Teprve ta poslední z minulého týdne však vedla k obvinění někdejšího vlastníka hokejové Sparty Praha Speychala, jeho blízkých spolupracovníků či bílých koní. Všem hrozí až deset let vězení.

Speychala označují za „organizátora činnosti zločinecké skupiny“, který svým blízkým podřízeným v holdingu ČKD vydával v letech 2011 až 2015 pokyny k tomu, aby zařídili inkasování nadměrných odpočtů DPH.

A to pomocí fiktivních faktur, které propláceli nastrčeným firmám z účetnictví ČKD Praha DIZ.

Část už takhle vypraných peněz pak z účelově založených společností vybrali v hotovosti a část převedli na zahraniční účty.

Policisté v usnesení o zahájení trestního stíhání, které má přes 300 stran, tvrdí, že díky velkému objemu fiktivních faktur odtekly z ČKD Praha DIZ v letech 2011 až 2014 dvě miliardy korun. To firmu přivedlo k finančním problémům. Od roku 2015 je firma ČKD Praha DIZ v úpadku, loni v červnu ji věřitelé poslali do konkurzu.

Část těchto peněz, konkrétně 111 miliónů korun, podle detektivů skončila mezi lety 2011 a 2013 na kontu Speychala. Policie tvrdí, že Speychal peníze utratil nejen za sebe a sportovní aktivity své i svých přátel.

Prý tyto peníze použil i na financování jím tehdy vlastněných sportovních klubů. Kromě extraligové Sparty Praha mezi ně patřil nyní již zaniklý tým hokejové KHL Lev Praha a také současný nejlepší český basketbalový klub z Nymburku.

Speychal se hájí, že on sám do firmy ČKD Praha DIZ nalil vlastní peníze, takže by prý bylo nelogické je pak vyvádět pryč, a podvádět tak na daních, když na tom byla jeho společnost finančně velmi špatně.

Miliardář prý detektivům sdělil, že firmě poskytl ze svých prostředků nejprve půjčku 300 miliónů korun, poté do ní v podobě navýšení kapitálu vložil dalších 200 miliónů.

A aby toho nebylo málo, vyjednal prý pro ČKD také úvěr u Komerční banky, a to údajně ve výši jedné miliardy korun. Za ten navíc ručil vlastním majetkem, který mu nyní banka postupně zabavuje. Takto už prý uhradil zhruba půl miliardy.

Obhájce: Chybějí důkazy

„V odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání je jen jediná stránka o tom, co měl podle úvahy policie můj klient udělat, ale není k ní uveden žádný důkaz, byť třeba jen listinný. Navíc všichni ostatní obvinění při výsleších odmítli, že by jim pan Speychal nějaké pokyny nebo instrukce vůbec dával,“ řekl k tomu Právu Speychalův obhájce Josef Monsport.

V celém procesu však podle policie fungoval jasný systém nadřízenosti a podřízenosti. Policisté kvůli tomu spolu se Speychalem obvinili i jeho hlavního účetního Petra Gregora. Jeho firma Finpex se starala nejen o Speychalovy osobní účty, ale i o účetnictví všech dodavatelů a části subdodavatelů ČKD Praha DIZ.

Stíhán je i současný předseda představenstva a podle svých dřívějších slov i nový majitel firmy Robert Wolf, člen dozorčí rady Ondřej Kohout, někdejší ředitel pro financování a akvizice ČKD Group Karel Kloboučníkči bývalý generální ředitel a expředseda představenstva ČKD Group Jan Musil, který nyní působí na Západočeské univerzitě v Plzni.

Konec v Arca Capital

Obviněna je ale také někdejší finanční ředitelka celé skupiny ČKD a bývalá členka představenstva ČKD Praha DIZ Soňa Vladařová. Ta až do úterního zatčení působila jako investiční ředitelka a od loňského prosince také jako členka dozorčí rady v Arca Capital CEE miliardáře Pavola Krúpy. Už to ale neplatí.

„Pracovní poměr byl s paní Vladařovou rozvázán podle vnitřních předpisů společnosti,“ řekla včera Právu bez dalších podrobností mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Stručně řečeno, tím, že byla Vladařová obviněna, došlo k porušení podmínek pracovní smlouvy, a musela tedy ve vysoké manažerské funkci okamžitě skončit.

Stíhání se nevyhnulo ani advokátovi Pavlu Kačírkovi, který podle dřívějších informací médií zastupoval řadu z celkem zhruba sedmdesáti firem, které se údajně podílely na organizovaném krácení daní. Jeho pražskou kancelář detektivové prohledávali už předloni při druhé z celkem tří policejních razií.