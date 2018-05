per, Právo

„Skutečně akutní záchvat dušnosti může bez včasné lékařské pomoci skončit i smrtí,“ sdělil Právu Petr Pohunek z pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol a II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Jen přibližně půl miliónu nemocných astmatem je registrováno a léčeno v ordinacích. Mnozí nemají astma řádně diagnostikováno, a tím pádem ani správně léčeno, a to je velká chyba,“ dodal Pohunek.

Zatímco v roce 2000 muselo kvůli astmatu do nemocnice přes osm tisíc lidí, po roce 2015 to bylo již méně než čtyři tisíce případů, a to proto, že nemoc těch pacientů, kteří jsou správně léčeni, se daří udržet pod kontrolou. „Astma může vzniknout v každém věku. Většina případů má ale první projevy již ve věku předškolním a školním,“ dodal Pohunek.

Vyšší riziko hrozí dětem v rodinách, kde se astma či jiné alergické onemocnění vyskytuje například i ve formě alergické rýmy nebo ekzému.

Astmatem trpí ve světě stamilióny lidí. Mezinárodní společenství si to znovu připomnělo v úterý, na které byl letos vyhlášen Světový den astmatu.