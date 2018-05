plk, ČTK, Právo

„Průtoky, zde dosahují dokonce historických minim pro toto období, Ostravice a Olše mají 10 až 20 procent průtoků běžných na přelomu dubna a května,“ upozornila Vlčková s tím, že v řekách a říčkách na jesenické straně povodí je situace lepší a průtoky jsou zde vyšší díky doznívajícímu tání. „I tak jde ale jen o 30 až 50 procent obvyklého průtoku pro toto období.“

Díky zmíněnému tání sněhu jsou nádrže Slezská Harta a Kružberk plné. „Na beskydských nádržích Morávka, Žermanice a Těrlicko se už projevují nižší přítoky a jejich hladiny netradičně pro tuto sezónu klesají,“ sdělila Vlčková a potvrdila, že Povodní Odry proto muselo omezit odtok ze zmíněné trojice přehrad.

Méně vody má i nádrž Šance, která se nachází v srdci Beskyd pod Lysou horou. Důvodem je však rekonstrukce celé přehrady.

„Pokud si situaci přiblížíme na příkladu nádrže Šance za dobu její téměř padesátileté existence, je v porovnání s letošní nízkou dubnovou hodnotou přítoku jen o zhruba 10 procent nižší jen jeden údaj, a to přítok z roku 1974. Pokud se však podíváme na letošní období od února do dubna, nebyly v historii přehrady dosud zaznamenány tak nízké přítoky za tyto tři navazující měsíce,“ upozornila mluvčí Povodí Odry.

Dodala, že i v roce 2015, který byl rokem extrémního sucha, byly vyšší přítoky do přehrady až do poloviny května a vlastní sucho začalo v červnu. „Nejvyšším v historii díla je také průměr z ranních teplot za měsíc duben,“ poukázala Vlčková.

Čekání na výraznější srážky



Sucho trápí i další regiony. Na Nežárce, Lužnici nebo Blanici hydrologové evidují sucho nebo dokonce extrémní sucho. Například na stanici v Rodvínově na Nežárce na Jindřichohradecku momentálně protéká 0,2 krychlového metru vody za vteřinu. „Přitom dlouhodobý průměr pro tyto dny se tam pohybuje kolem dvou metrů krychlových,” uvedl hydrolog českobudějovického hydrometeorologického ústavu Tomáš Vlasák.

Podobná situace je také třeba u jezu Pilař na řece Lužnici, kde protéká půl metru krychlového vody za vteřinu, což je jen pět procent z dlouhodobého průměru.

Vlasák uvedl, že současný stav může negativně ovlivnit řadu věcí. „Vodní elektrárny budou mít nižší výkon. Zároveň se může zhoršit kvalita vody, protože do řeky pramení čističky a ten odpad se tolik nenaředí. To znamená, že to eventuálně může například snížit populaci živočichů v řece,” řekl Vlasák.

Dodal, že větší starosti ale sucho dělá zemědělcům a lesníkům. Protože stromům, obilí, nebo trávě vadí nedostatek vody více. Vlasák uvedl, že podle předpovědi nelze očekávat v následujících deseti dnech výraznější srážky. „Asi se objeví nějaké přeháňky, ale při nich vždy spadne jen málo vody. Pro zlepšení situace by bylo třeba souvislejší období srážek,” uvedl.