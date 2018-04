Oldřich Danda, Vladislav Prouza, Právo

Podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) tyto věci do koaličních smluv nepatří. „Něco takového považujeme za dehonestující, ponižující… za něco, co se nemůže dávat na papír, je to věc politického morálního rozhodnutí,“ řekl v neděli v televizi Prima.

Babiš podle Vondráčka sociálním demokratům naznačoval, že by v případě odsouzení z vlády odešel. „To je na něm. Ale on to naznačoval při jednání: To nechte na mně, klidně bych odstoupil, nemám s tím problém,“ popsal Vondráček Babišova slova.

Babiš, který je obviněn kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo, ale Právu poté napsal, že nic takového ČSSD nesliboval. „Není to tak,“ sdělil. Na dotaz, zda by odstoupil v případě odsouzení, dodal, že jednání nekomentuje.

Vondráček také řekl, že podmínka ČSSD by byla tlakem na justici. „Soudce, který o tom rozhodne, vlastně rozhodne, že padne vláda,“ dodal. Argumentoval, že by ANO stejně tak mohlo po ČSSD žádat, aby zaplatila dluh 338 miliónů dědicům právníka Zdeňka Altnera, o kterém pravomocně rozhodl soud, vůči čemuž soc. dem. podala dovolání.

Pro by muselo být 2234 členů



Předseda ČSSD Jan Hamáček v neděli v ČT zopakoval, že na záruce ohledně stíhaného člena vlády trvá. Stejně jako na podmínce, že skončí premiér, a padne tak celá vláda, pokud všech pět ministrů ČSSD podá demisi. Tato podmínka by měla podle Hamáčka zajistit, že ve Sněmovně nebudou přehlasováni poslanci ANO, KSČM a SPD. Sociální demokracie také trvá na tom, aby z klíčových funkcí ve Sněmovně byli odvoláni členové Okamurovy SPD.

ČSSD si v sobotu jednomyslně odsouhlasila, že s SPD na vládní úrovni spolupracovat nebude. Přes slovní přestřelky mezi členy ČSSD v uplynulých dnech dal ústřední výkonný výbor na sobotním zasedání v Hradci Králové šanci vládní koalici s hnutím ANO. Jednání po ostré diskusi nezatrhl, naopak zmocnil vedení strany k přípravě stranického referenda.

„Diskuse (na ÚVV) byla tvrdá, korektní, otevřená, ale přátelská. Je ochota napříč názory nechat v referendu, plánovaném na přelom května a června, rozhodnout všechny členy,“ doplnil Hamáček.

Ve vnitrostranickém referendu se přímo o personálním složení vlády hlasovat nebude. „Jsem schopen si představit formulaci: Souhlasíte s tím, aby soc. dem. vstoupila do koalice s hnutím ANO za těchto podmínek? Podmínkami je myšleno programové prohlášení vlády a koaliční smlouva,“ řekl Hamáček.

Elektronicky hlasovat nelze, protože změnu stanov ČSSD v tomto směru ještě nepotvrdilo ministerstvo vnitra, a korespondenční hlasování by bylo zdlouhavé. Hlasovat by se mělo tajně v místních organizacích. ČSSD měla ke konci března 17 863 členů. Referendum má být platné, pokud se ho zúčastní 25 procent členů, což je 4466 soc. dem. Pro vytvoření koalice se tak musí vyslovit minimálně 2234 členů ČSSD.

Podle Hamáčka problém není s programem případné koalice s ANO, který je až na výjimky hotov. Domluvili se například na tom, že od 1. července příštího roku by měli zaměstnanci dostávat první tři dny nemoci 60 procent mzdy.

Spolupráci s premiérem Babišem odmítají senátoři soc. dem. v čele s předsedou komory Milanem Štěchem. Podle něj je vláda s ním velice riskantní. „S Andrejem Babišem se špatně pracuje, protože často mění stanoviska,“ řekl. Nelíbí se mu, že Babiš při výjezdech své vlády do krajů dal spoustu miliardových slibů a ty budou muset plnit ministři ČSSD.

Štěch ale dodal, že výsledek referenda bude respektovat, přestože má za to, že ČSSD by měla zůstat v opozici a modernizovat se.

Video

Milan Štěch o praktikách Andreje Babiše. Zdroj: Novinky.cz

S Okamurou nikdy



Širší vedení ČSSD si zakázalo spolupráci s SPD na celostátní úrovni. Zákaz spolupráce s hnutím Tomia Okamury byl přijat jednomyslně, sdělil Hamáček.

Vymezení proti SPD žádají sociální demokraté i po ANO. Podle místopředsedkyně ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové o podpoře od hnutí SPD neuvažují a soustředí se na vyjednání vlády s ČSSD s podporou komunistů.

ČSSD usiluje o to, aby členové Okamurova hnutí byli odvoláni z vedení Sněmovny a jejích orgánů. Důvodem jsou výroky představitelů SPD, kterými zpochybňovali holokaust nebo se vymezovali vůči členství Česka v EU. S odvoláním členů SPD z orgánů Sněmovny ale ANO nesouhlasí. „Vyloženě se mi to příčí a jako předseda Sněmovny si to nepřeju,“ řekl v neděli Vondráček.