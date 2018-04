Česko dál zaplavují smrtelné drogy z Číny

Nové chemikálie napodobující účinky známých drog vyráběné zejména v Číně putují stále jako v předchozích letech do Česka a celkově do Evropské unie. Většinou jsou ve formě prášku a uživatelé je shánějí hlavně přes internet. Nabízejí se ale i takové, které si lidé stříkají do nosu ve formě spreje.