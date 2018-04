Kristýna Léblová, Novinky

Novinky navštívily jednu z akcí pod taktovkou Matějova otce, která se konala v pátek v Miletíně u Jičína. Že solidarita a pocit, že pomáhat se musí, Čechům nechybí, ukázaly stovky přítomných lidí - potencionálních dárců kostní dřeně.

Radost v očích otce Jana Kučery a jeho nemocného syna Matěje je nepopsatelná. „Já věřím, že se najde vhodný dárce a Matěj bude zase v pořádku,“ říká s nadějí v hlase Kučera a Matěj mu přitaká: „Budu v pořádku, budu žít.“

Matěj hledá vhodného dárce kostní dřeně.

FOTO: Novinky

Lidé svou přítomností reagovali na zveřejnění Matějova příběhu. Mladý sportovec a fotbalista nikdy nebýval nemocný a diagnóza tak rodinu velmi překvapila. „Je to ze dne na den. Jedete k lékaři s tím, že bude mít chřipku, a odejdete s tím, že má leukémii. Byl to neskutečný šok. Trvalo mi půl roku, než jsem se z toho vzpamatoval,“ vzpomíná jen nerad na osudný den Matějův otec.

Ten zprvu zkoušel najít dárce mezi svými přáteli. Osobně je vozil na odběry krve do nemocnice v Hradci Králové. Příběh se roznesl a pak už tam vozil kamarády kamarádů a jejich kamarádů. Dnes spolupracuje na registraci nových dárců přímo s národním registrem při pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Matěj bojuje se zákeřnou chorobou.

FOTO: Novinky

A spolupráce - zdá se - dobře funguje. Již minulý týden se na podobné akci v obci Spořice zapsalo do registru 302 nových dárců, což je historicky nejvyšší počet lidí, co do registru během jediného odpoledne vstoupili.

„V minulém roce jsme zaregistrovali přes tři tisíce dárců, doufáme, že letos to číslo udržíme, nebo dokonce navýšíme. V tuto chvíli víme, že konkrétně tato akce je největší v historii registru,“ uvedla pro Novinky koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk Gabriela Hošková.

„Budu v těchto akcích pokračovat,“ uzavírá rozhodně Kučera.