Právo

„O tom, kterých vlakových a autobusových linek se tyto výjimky budou konkrétně týkat, s dopravními firmami ještě jednáme. Uvažujeme ale, že bez 75procentní slevy by smělo být nanejvýš pět procent dopravcem provozovaných spojů,“ sdělil mluvčí MD Zdeněk Neusar.

V drtivé většině vlaků a autobusů tedy budou mladí lidé i senioři skutečně moci uplatnit 75procentní slevu a v těch zbývajících nadále využívat stávajících komerčních nabídek jednotlivých dopravců. Jak už Právo informovalo, původně měla být 75procentní sleva zavedena od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Na žádost krajů to však nyní vláda posunula až na 1. září, tedy po letních prázdninách.

Velcí vlakoví dopravci na rozdíl od krajů odklad nepožadovali. „Podmínky a platnosti státem nařízených slev jsou vyhlašovány cenovým výměrem ministerstva financí. Tento výměr dosud publikován nebyl,“ řekl Právu mluvčí ČD Radek Joklík.

„Přesto byly České dráhy připraveny zavést změny od 10. června. Takto až do konce srpna zůstanou v platnosti státem nařízené slevy i naše komerční nabídky v aktuálním rozsahu beze změn. Posunutí termínu nám nepůsobí žádné komplikace,“ dodal.

Poskytovat 75procentní slevy již od 10. června byla připravena také společnost Autobusy Karlovy Vary. Tato společnost je největším provozovatelem meziměstské linkové dopravy v Karlovarském kraji.

„Předpokládali jsme, že to již přes léto přitáhne studenty a hlavně seniory, že budou mít možnost tuto státní podporu čerpat. Její odložení až na září mne zaskočilo. Mám pocit, že se trochu politikaří, protože stát bude kompenzace slev stát dost peněz,“ řekl Právu ředitel Autobusů Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

Vláda v demisi původně slibovala, že jízdné pro zmíněné kategorie cestujících bude zcela zdarma, později to ale změnila na 75procentní slevu. Někteří lidé se proto obávají, že přijdou o dosavadní výhody, které jim umožňují ještě lacinější cestování.

MHD se vládní opatření netýká

Podle informací vlakových a linkových autobusových dopravců však žádný z nich neumožňuje cestování zdarma. Tato výhoda je však někde poskytována žákům a seniorům pouze v městské hromadné dopravě (MHD) a na ni se vládní opatření nevztahuje. V MHD i integrované dopravě tedy o cenách jízdného budou nadále rozhodovat příslušná zastupitelstva.

Například v Praze budou moci děti ve věku od šesti do patnácti let a senioři nad 65 let i po 1. září jezdit metrem, tramvajemi a autobusy zdarma. Pořídit si ale musí elektronickou kartu za 120 Kč nebo papírový doklad za 20 Kč. Senioři starší sedmdesáti let tyto doklady v Praze nepotřebují, stačí jim při kontrole ukázat v dopravním prostředku občanku či pas.

Lidé ve věku nad 70 let jezdí zcela zdarma také v Brně a senioři do 70 let mají zhruba poloviční slevu na ročním předplatném. Dopravní podnik města Brna letos s žádnými změnami v tomto systému nepočítá.

V plzeňské MHD jezdí senioři nad 65 let za poloviční jízdné a nad 70 let zdarma. Děti do 15 let mají slevu 75 procent a studenti až do 26 let nárok na poloviční jízdné. Podmínkou je, aby se tito cestující prokázali Plzeňskou kartou.

Primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) navrhuje, aby od 1. září jezdili v plzeňské MHD zdarma i děti do 15 let a senioři nad 65 let. Návrh ale ještě musí schválit rada města.

Naopak Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) poskytuje slevy na jízdném jen seniorům od sedmdesáti let věku.

Díky odkladu státní kasa ušetří

„Mohou si koupit Senior pas, který stojí dvacet korun a platí jeden rok. S ním pak jezdí zdarma,“ sdělila mluvčí DPMO Martina Krčová s tím, že na rozhodnutí vlády o zlevněném jízdném nebudou v Olomouci reagovat.

Ztráty ze slev bude vlakovým a linkovým autobusovým dopravcům kompenzovat ministerstvo dopravy obdobným způsobem, jímž zajišťuje úhradu současných slev na komerčních spojích v železniční a autobusové dopravě.

Zatímco dosud na to ministerstvo dopravy vydávalo ročně 240 miliónů korun, nově to mělo být 3,02 miliardy pro vlaky a 2,81 miliardy pro autobusy. Posunutím termínu z června na září se ovšem částka na kompenzace pro letošní rok samozřejmě sníží, a státní kasa tak ušetří.