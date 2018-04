Karolina Brodníčková, Právo

Rozseknout to může v sobotu jednání ústředního výkonného výboru, případně až vnitrostranické referendum. Původně si to měly znesvářené tábory vyříkat už ve čtvrtek na jednání grémia, Štěch na něj však z pracovních důvodů nemohl dorazit a omluvil se i předseda senátorského klubu Petr Vícha.

Ani jeden navíc podle Štěcha nedostal na schůzku, kterou v médiích avizoval Zimola, pozvánku, počítali s jednáním až v pátek. „Mám tu zahraniční delegaci a prezidenta Guatemaly, takže se jednání nezúčastním, ani jsem nedostal pozvánku. Mne nikdy nikdo na žádný kobereček nezval a ani zvát nebude. Mělo být řádné jednání v pátek, na něm jsem potvrdil účast,“ řekl Právu Štěch.

Když se názory prezentují před definitivním rozhodnutím, tak je to v pořádku. Není to rozhádanost, je to součást demokracie. Milan Štěch

Reagoval na Zimolova slova o tom, že on a Vícha „brutálně zneužili mediální pozornosti k vytvoření nátlaku na vedení strany“ [celá zpráva] a že si „senátory pozvali na grémium strany, aby slyšeli, proč veřejně komentují koaliční vyjednávání“.

Štěch se zlobí, že „pan Zimola diskusi moc nezvládá“. Na to, aby takto se senátory první místopředseda jednal, podle něj nemá mandát.

„Já razím tuto zásadu po svých životních zkušenostech: Když se názory prezentují před definitivním rozhodnutím, tak je to v pořádku. Není to rozhádanost, je to součást demokracie, ať už celostátní, nebo vnitrostranické. Daleko horší je, když v hnutí rozhoduje jeden člověk, na jeho názor všichni čekají a pak ho jen opakují,“ dodal Štěch.

Ten s Víchou ve středu vystoupil na tiskové konferenci, na které prohlásili, že 24členný klub senátorů nesouhlasí s vyjednáváním o vládě s hnutím ANO. [celá zpráva]

Následně na svůj Facebook napsala nestranická senátorka za soc. dem. Eva Syková, že s tím nesouhlasí. „Jsem pro, aby ČSSD uzavřelo dohodu s ANO o vládě, protože se považuji za demokrata. Nesouhlasím s některými kolegy senátory z klubu ČSSD, abychom činili jakékoliv kroky proti dohodě vedení ČSSD s ANO.“

Rozdělený je i poslanecký klub. V něm jsou pevně proti vládě nejméně čtyři oranžoví zákonodárci z patnácti: Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec, Alena Gajdůšková a Ondřej Veselý.

Bernard mluví o duze



A nejednotní jsou i funkcionáři v krajích. Proti vládě je plzeňský hejtman Josef Bernard, který stojí na straně senátorů. „Nebudeme jednat, budeme jednat… Lidé jsou netrpěliví, čekají, kdy se bude moci vyjádřit členská základna,“ řekl Právu.

„V Německu (před referendem SPD o vládě) vznikla kampaň odpůrců této vlády a také jim neříkali, že je to nekolegiální. Prostě cítili, že je potřeba členy oslovit a říci jim, jaký mají v té věci názor,“ dodal Bernard.

Podle něj nyní Česko čelí brutálnímu tlaku na změnu směřování země. „Jsme v digitální válce a nemůžeme jen kecat a nedělat nic, musíme konat. Akceptace vlivu komunistů na vládu, aby si diktovali, co se bude dít, kam to povede? Skončíme mimo EU, mimo NATO, v centrální plánované ekonomice? To jsou cíle těchto stran,“ uvedl.

Soc. dem. podle Bernarda nemůže rostoucí moc komunistů a SPD tolerovat. „Bylo by nejlepší, aby se udělala duhová koalice bez SPD i KSČM, holt by musela každá strana nějak ustoupit,“ dodal s tím, že by se strany mohly shodnout i na toleranci trestně stíhaného Andreje Babiše jako premiéra.

Bez toho, aby se vymetla SPD z vedení Sněmovny, a bez stanovení jasných pravidel a toho, co se stane, pokud by byl Babiš odsouzený, o tom nemá cenu uvažovat Petr Pavlík

„Nemám problém s ANO. Mně vadí opírání se o totalitní strany. A zlobí mě, že najednou vystupují kolegové s tím, že nemají problém s referendem o EU. Vždyť to není vůbec náš program, proč o tom vůbec mluvíme? My to přece prosazovat nebudeme,“ rozčilil se Bernard v narážce na Zimolu i místopředsedu Jaroslava Foldynu, kteří toto referendum prosazují.

Předseda pražské ČSSD Petr Pavlík s komunisty problém nemá, považuje je za levicovou stranu s podobným programem, i když jinými názory na zahraničí. O vstupu do vlády však má také zatím pochybnosti.

„ANO neustoupilo prakticky v ničem, musíme jednat dál. Bez toho, aby se vymetla SPD z vedení Sněmovny, a bez stanovení jasných pravidel a toho, co se stane, pokud by byl Babiš odsouzený, o tom nemá cenu uvažovat,“ řekl Právu.

Senátory zkritizoval za to, že své názory tlačí v médiích. „Není to fér vůči zbytku předsednictva. Oni na jednání se svým názorem prohráli,“ poznamenal.

Stejně reagoval i šéf olomoucké ČSSD Jiří Zemánek: „Žádný ze senátorů nemá mandát od členské základny k daným výrokům. Postoj kraje většinově respektuje a podporuje kroky současného vedení ČSSD.“

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán pouze vzkázal, že rozhodnout o vládě musí členská základna.

Straníci si své postoje budou vyříkávat v sobotu v Hradci Králové na jednání ÚVV. Na něm měli původně volit i posledního místopředsedu, kterého nezvládl vybrat sjezd. Volba se prý nakonec kvůli diskusi o vládě odloží. Konečný verdikt o případném vstupu do vlády by podle vedení ČSSD měli vyslovit členové v referendu.