Kristýna Léblová, jdu, Novinky

O tom, o jak velkou stavbu se v případě nové linky, jedná, vypovídá už to, že jáma, v níž vyrostla, měla 550 metrů na délku, 150 metrů na šířku a hluboká byla až 12 metrů.

„Kdybyste do ní chtěli umístit největší dopravní osobní loď světa, tak by jí na každé straně zbývalo ještě 70 metrů,“ přiblížil pro Novinky Jiří Rosický, ředitel provozní divize Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), která spravuje vodohospodářský majetek hlavního města.

Než se začalo v roce 2015 stavět, musela se vyhloubit jáma obřích rozměrů.

FOTO: Novinky

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze je největší čistírnou na území bývalého Československa a patří i k největším v celé Evropě.

Podle Rosického to odpovídá tomu, že má Praha, na rozdíl od jiných velkých měst, jen jednu čistírnu, která si musí poradit s odpadní vodou od skoro 1,5 miliónu obyvatel. „Čili od více než deseti procent České republiky,“ poznamenal Rosický.

Zastaralá technika

Hlavním důvodem pro vybudování nové čistící linky bylo to, že stávající linka, která je v provozu od 60. let minulého století, nestačí na přísnější podmínky čištění, ke kterým se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie.

„Proto bylo rozhodnuto, že se postaví nová vodní linka a společně nová a stávající vodní linka těchto parametrů dosáhnou,“ řekla Novinkám pražská radní pro infrastrukturu Jana Plamínková (STAN).

Nová čistírna disponuje na rozdíl od stávající nejnovějšími technologiemi.

FOTO: Novinky

Celkově stavba měla vyjít na 5,8 miliardy korun bez DPH, Plamínková však upozornila, že to nemusí být konečná částka. „Zřejmě budou i nějaké více práce, kvůli tomu, že se musela navyšovat proti povodňová ochrana po povodních v roce 2013,“ dodala.

Plánovaný termín spuštění nové linky je 8. srpna. Může se však posunout až do poloviny září, pokud součástí linky bude i zvažované opatření proti tvorbě pěny, která má na čištění negativní vliv a jejíž výskyt souvisí se zvýšeným objemem tuků v odpadních vodách.

Po spuštění bude linka ještě 15 měsíců fungovat ve zkušebním provozu. Až se rozjede naplno, měla by začít rekonstrukce staré linky.