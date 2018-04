Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

„Doufám, že vedení rozhodnutí ještě přehodnotí, a pokud ne vedení, tak členská základna,” řekl ve středu na tiskové konferenci předseda senátu Milan Štěch.

Jan Hamáček razantním výrokům senátorů ČSSD o vyjednávání s ANO uprostřed jednání nerozumí. Odmítavý postoj Štěcha a dalších je podle něj dlouho znám.

Členská základna si ve vnitrostranickém referendu v dubnu odhlasovala, že ČSSD by neměla do vlády vstupovat s trestně stíhanou osobou. Nyní vedení z podmínky ustoupilo a navrhuje, že ve vládě nebude, pokud v ní bude prvoinstančně, nepravomocně odsouzená osoba. [celá zpráva]

V takovém případě by musel ministr nebo premiér na post rezignovat. Andrej Babiš, který nyní čelí trestnímu stíhání, v pondělí řekl, že na takovou podmínku nikdy nepřistoupí a že už je na takové dotazy alergický. [celá zpráva]

Senátor Jiří Dienstbier uvedl, že cesta k nepravomocnému odsouzení je velmi dlouhá a situaci by to neřešilo. „To může být nataženo až na roky,” řekl.

Dienstbier: ČSSD je pro ANO jedinou nadějí



„Dohoda je pro hnutí ANO už asi jedinou nadějí, jak získat premiéra a v této pozici získat důvěru pro svou vládu. Nemyslím si, že ČSSD by měla Babiše v této pozici zachraňovat,” doplnil Dienstbier s tím, že by v takovém případě muselo hnutí ANO nominovat na premiéra někoho jiného, což by situaci odblokovalo.

Předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha uvedl, že za normálních okolností, by při výsledky sedm procent ve volbách byla nabídka pěti ministerstev obrovských úspěchem, ale ne v situaci, kdy se vláda uzavírá s trestně stíhaným premiérem. ČSSD by podle něj měla být v opozici a konsolidovat se.

Štěch: Hájíme principy právního státu



„Trestně stíhaný je pro velmi závažný zločin a ta motivace zasahovat do standardního trestního řízení je značná. Pochybnost tady vždy bude,“ doplnil předseda Senátu Štěch.

Ten také připomněl, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ve zprávě uvedl, že v kauze Čapí hnízdo se jednalo o dotační podvod. Úřad tak ministerstvu financí doporučil, aby farmu z evropských projektů vyňal, což v lednu toho roku udělal. I to je pro Štěcha důkaz o „jasném přiznání viny“. [celá zpráva]

„Vím, že opakovaní toho, že je to účelovka, vede veřejnost k tomu, že je letargická, ale to jsou principy, na kterých stojí právní stát a pokud to opustíme, tak jdeme do velmi vážných problémů,“ doplnil Štěch.

Petr Vícha také upozornil na to, že předsednictvo si pokračování jednání odhlasovalo těsnou většinou a hrozí podle něj i rozštěpení strany. „Myslím, že v případném referendu nemůže tato vláda získat důvěru,“ doplnil Vícha. [celá zpráva]

Tři podmínky



Hnutí ANO a ČSSD ve středu večer čeká jednání o ustanovení v koaliční smlouvě. Sociální demokraté si pro nové vyjednávání kladou tři podmínky: vyřešit problém případně odsouzeného člena vlády - trvají na tom, že člen vlády by měl na post rezignovat i když bude třeba jen nepravomocně odsouzen, dále zaručit, že ANO nebude přehlasovávat ČSSD ve Sněmovně za pomoci KSČM a SPD, a odvolat okamurovce z klíčových sněmovních funkcí. [celá zpráva]

Ať už se vyjednávací týmy shodnou na čemkoli, o případné vládní spolupráci nakonec znovu rozhodne vnitrostranické referendum a právě i hlasy senátorů za ČSSD budou důležité.