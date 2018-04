Petr Marek, Právo

O unikátní operaci v úterý informovali zástupci Oddělení plastické a estetické chirurgie FNO, kteří prý už několik podobných mikrochirurgických operací, při nichž provedli přenos prstu nebo kloubu z nohy na ruku, dělali. „Nikdy však nešlo o akutní přenos prstu. Ten jsme dělali úplně poprvé,” vysvětlil rozdíl primář Bohumil Zálešák.

Smyslem nově představené operace podle něj není jen estetické hledisko, ale především maximální zachování funkce poraněné ruky. Operovaná ruka je tak nejen funkční, ale kromě hybnosti by se do přeneseného prstu mohl brzy vrátit i cit.

Primář Bohumil Zálešák a pacientka Hana Koloušková.

FOTO: Petr Marek, Právo

Autotransplantace již čtyři dny po úrazu



Akutní přenos prstu podstoupila pacientka čtyři dny po zranění, kdy už bylo jisté, že se v ráně nerozvíjí infekce v souvislosti s psím kousnutím.

„Po zranění byl zachovaný horní kloub prstu, vlastně ten nejdůležitější, ale byl obnažený. Pokud bychom nepřistoupili k akutnímu přenosu, jakékoli jiné řešení a čekání by vedlo k ztuhnutí kloubu a velmi špatnému výsledku pozdějšího přenosu. Proto jsme se po domluvě s pacientkou dohodli na akutním výkonu i s vědomím, že hrozí vysoké riziko komplikací,“ uvedl primář.

Se sedmičlenným týmem pracoval na sále celkem 11 hodin. „Museli jsme nejprve připravit cévy na poraněném prostředníčku, poté jsme odebrali přenášený prst, a zatímco jsme pracovali dál na ruce, druhý tým uzavřel ránu na noze. Na chůzi tento výkon nebude mít žádný negativní vliv,“ doplnil Zálešák.

Poškozená ruka

FOTO: Fakultní nemocnice Olomouc

Pacientka ležela v nemocnici čtrnáct dnů, neboť bylo třeba pohlídat, aby přenesený prst byl správně vyživovaný. Pokud by se dostatečně neprokrvoval, mohl by během pár hodin odumřít. „Opakovaně jsme museli čistit cévy nebo nahrazovat jejich části novými štěpy, nakonec se to ale podařilo,“ popsal primář.

Funkční by mohl být na 90 procent



Pacientka Hana Koloušková, která je vrchní sestrou Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FNO, přiznala, že si během té doby sáhla na psychické dno. „Když mě vezli ke třetí revizi na sál, chtěla jsem, aby už ten prst dali pryč. Primář byl ale tvrdohlavý. Vyplatilo se to a prst mi zachránil, za což jsem mu vděčná,“ uvedla.

Podle Zálešáka má velkou šanci na dobrý výsledek léčby. „Funkce ruky by se mohla obnovit až z devadesáti procent, a pokud se dobře zhojí i senzitivní nervy, můžeme brzy dosáhnout i velice dobré citlivosti prstu,“ je přesvědčený primář.

Zdravotní sestra věří, že se do práce v nemocnici bude moci vrátit už začátkem června.

Ruka po operaci

FOTO: Petr Marek, Právo

„Dodnes nechápu majitele psů, kteří nad tím svým nemají kontrolu a nechávají jej volně bez náhubku pobíhat. Přála bych si, aby můj příběh přesvědčil všechny, kdo vlastní dominantní psy, aby se ke svému okolí chovali zodpovědněji. Stačí vteřina a život se změní ve všech směrech,“ upozornila závěrem Koloušková.