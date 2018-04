Jan Rovenský, Právo

Soc. dem. jste nabídl ministerstvo vnitra. Proč jste na to nakonec kývl? Ještě před týdnem jste soc. dem. podezíral, že na vnitru až nesmyslně lpí, a připomínal jste éru exministra Chovance.

Spíš jsem říkal, že mě překvapuje, že když pro soc. dem. při její 140leté historii byl vždy klíčový resort práce a sociálních věcí, tak se to změnilo na vnitro. Kývli jsme na vnitro proto, abychom byli státotvorní a odblokovali situaci. A také proto, pane redaktore, protože mi všichni vyčítáte, že se málo snažím, aby tady byla vláda s důvěrou. Mám pocit, že ať udělám cokoli, tak mě budete kritizovat. Naše nabídka resortů vnitra, práce a sociálních věcí, kultury, zemědělství a obrany nebo zahraničí je podle mého názoru atraktivní, a pokud to soc. dem. s námi myslí vážně, tak by to mělo stačit. Je to naše nejlepší nabídka.

Chovancovi jste jako ministru vnitra nevěřil, věříte Hamáčkovi?

Nejde o to, že jsem mu věřil, nebo ne. Měli jsme s ním zkušenosti, všichni si pamatují, jak to bylo s reformou policie. Nechci se k tomu vracet. Naopak naše zkušenosti s panem Hamáčkem ve vedení Sněmovny jsou dobré. Nesnažte se svými otázkami všechno podrývat, pane redaktore

Myslíte, že bude dobrým ministrem vnitra?

Nechci hodnotit pana Hamáčka. Pokud vláda vznikne, tak tu máme občany a voliče a ti nás ohodnotí.

Aby voliči nehodnotili vás, že jste sestavil vládu se soc. dem.

Mě ty vaše výhrůžky baví, pane redaktore. Dobře víte, že nejsem na politice závislý, neživím se jí. Ale chci hlavně něco dělat pro naši zemi a hlavně, aby i se lidé měli lépe. Samozřejmě že se najde plno mě lidí, kteří nám to budou vytýkat, ale také nám plno lidí vyčítalo tu druhou možnost. Jak jsem říkal, ať udělám cokoli, budu za to kritizován. Chtěl bych ale požádat ty, co mě stále kritizují, aby mi dali šanci ukázat, co umím a jak to vše bude fungovat.

Odkud vlastně vzešel nápad obnovit jednání s ČSSD – od vás, nebo od soc. dem.?

Přišlo to z klubu ANO. O nápadu poslanci mluvili ještě předtím, než jsem šel za prezidentem, tehdy dvacítka z nich navrhovala, aby prezident moderoval další debatu. Nikdo z poslanců ale neřekl, že by měl problém s variantou, kterou navrhl mimo jiné i pan prezident, tedy aby SPD „hlasovala nohama“. Že je to problém, se ukázalo až na výboru hnutí (širší vedení ANO) a nejradikálnější názory zazněly v médiích. Ale na tom nezáleží.

Vy jste preferoval obnovení rozhovorů?

Hlasovali jsme, a tak jsme se rozhodli na základě demokratické debaty. Nakonec jsme to vyhodnotili jako nejlepší variantu.

Co když ale členové soc. dem. v referendu vládu s vámi odmítnou? Je jednorázová podpora od SPD stále alternativa?

Kladete mi otázky, na které nemám odpověď. Počkáme si na konečné rozhodnutí soc. dem. a uvidíme.

Stále si myslíte, že do června bude vláda s důvěrou?

Myslím, že ano. Takový termín mi dal prezident a podle něj se řídím.

Počítáte se stejnými lidmi do příštího kabinetu, nebo se za ANO objeví nové tváře?

Uvidíme. Nelze to vyloučit, konkrétní ale také nebudu.

Z politiky odchází ministr spravedlnosti Pelikán. Překvapil vás tím?

Domluvili jsme se, že ve vládě zůstane, než se případně podaří sestavit druhý kabinet. Myslím ale, že nebyl důvod, aby pan Pelikán skončil. Je to, myslím, škoda, ale rozhodl se tak. O tom, že chce skončit, mi už řekl dřív, odůvodnil to tím, že jej šokovala debata na plénu ze strany některých našich poslanců kolem pana Ondráčka, když kandidoval na šéfa komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). A pak byl pan Pelikán údajně pod tlakem v rámci kauzy Nikulin. Na detaily se ale musíte zeptat jeho.

Když jsme u GIBS, tak se na vás pravice i soc. dem. zlobí, že jste do čela této sněmovní komise prosadili poslance ANO Maška. Proč jste komisi raději nepřenechali opozici?

Nevím, kdo jak volil, protože hlasování bylo tajné. Je ale zvláštní, že v minulém volebním období byl premiér, ministr vnitra a předseda komise pro kontrolu GIBS ze soc. dem. a tehdy to nikomu nevadilo a nikdo to neřešil. Navíc si jsem jist, že se pan Mašek bude chovat nadstranicky, ale hlavně to není tak, že by v té komisi zástupce ANO seděl sám a sám o věcech rozhodoval. Komise rozhoduje hlasováním, jejími členy jsou třeba zástupci ODS a pirátů a pan Mašek bezpochyby bude pod drobnohledem. Máte zbytečné obavy. Především ale bylo třeba komisi po odstoupení poslance KSČM Ondráčka obsadit a opozice nebyla schopná se dohodnout na jednom jméně. Hlavně si ale myslím, že se význam této komise přeceňuje.

Soc. dem. žádá záruku, aby v případě, že by někdo z vlády byl prvoinstančně odsouzen, tak z kabinetu odstoupí. Souhlasíte s tím, protože to se týká vás?

Bez komentáře.

Proč trváte na tom, že budete premiérem? Chcete říct, že vám o moc nejde? Proč jste tedy v politice?

Upřímně řečeno, kdybych nebyl v politice, tak bych asi měl větší moc. Co se týče úřadu premiéra, tak na tom netrvám já, ale hnutí a také mi píše spousta lidí, abych to nevzdával. Není to tedy jen o mně. Situace, jaká nastala po volbách, není ideální. Nemáme důvěru, ale to neznamená, že nepracujeme. Naopak, pracujeme podstatně víc než předtím, já určitě pracuji víc, než když jsem byl ministrem financí. Řešíme věci na resortech, i když v rámci zabetonované státní správy to není úplně jednoduché.

ČSSD chce také pojistky, abyste je nemohli přehlasovávat ve vládě a ve Sněmovně. Ty jste ale dosud odmítal. Změníte názor?

To je otázka dohody. Minule jsme měli také koaliční smlouvu, kterou bývalý premiér porušil. Myslím si, že vláda je hlavně o lidech. Kdo chce dodržovat dohody, tak mu stačí podání ruky. Nepředpokládám, že nová vláda, pokud vznikne, nebude fungovat jako ta minulá. Všem ministrům budu měřit stejně bez ohledu na stranu. Každý dobře ví, že ve vládě, kde je Babiš, se musí moc pracovat, plnit program, bojovat proti korupci, neefektivnosti, nehospodárnosti a je třeba být transparentní. Tyto principy ve vládě budu dál prosazovat.

A myslíte, že jste stále toutéž stranou jako před sedmi lety, tedy středopravicová alternativa k tradičním stranám? Z průzkumů a podpory by člověk myslel, že spíš bodujete na levici, třeba mezi důchodci.

Pane redaktore, vím, že to politologové neradi slyší, ale jsme hnutím pro všechny. To říkám stále a stále to platí. Na rozdíl od pravicových vlád jsme snižovali daně, ne zvyšovali, zasadili jsme se o přebytkový rozpočet a výběr příjmů. Na druhou stranu je pravda, že jsme navyšovali důchody, ale to proto, že jsou penze nízké, což je skandální. Vždyť si vezměte, že průměrný důchod je dnes 12 250 korun, což není ani polovina průměrné mzdy. A to musíme změnit.