Novinky, ČTK

"Gratuluji Vojtěchu Filipovi ke znovuzvolení předsedou KSČM. Těším se na společné jednání s KSČM a ČSSD, snad to rychle dopadne, ať je konečně nová vláda s důvěrou," uvedl Babiš na mikroblogovací síti Twitter.

Gratulace Babiše na Twitteru

Opoziční politici se obávají rostoucího vlivu komunistů, k němuž podle nich aktivně přispěli Babiš i prezident Miloš Zeman, a to bez ohledu na to, kdo KSČM v dalších letech povede. Příští týden by měly začít třístranné rozhovory o společném kabinetu ANO a ČSSD, kterou by komunisté tolerovali.

Krátce po zvolení poblahopřál na sociálních sítích staronovému lídrovi komunistů také předseda ČSSD Jan Hamáček. "Věřím, že pod jeho vedením bude KSČM důsledně prosazovat levicový program a hájit sociální stát," uvedl.

Opozice varuje před rostoucím vlivem komunistů

Předseda druhé nejsilnější strany ODS Petr Fiala si myslí, že je jedno, kdo je v čele komunistické strany. "Problém jsou vůbec komunisté a to, že je Miloš Zeman a Andrej Babiš zvou poprvé od listopadu 1989 k vládě," napsal Fiala.

Komunisté s Filipem v čele podle šéfa hnutí STAN Petra Gazdíka zůstávají "rudými oportunisty a lokaji Východu". "Neposunují se sice ke stalinismu, ale pořád jsou to uctívači zločinné ideologie," dodal Gazdík.

Třiašedesátiletý Filip stojí v čele komunistů od října 2005, v roce 2016 na volebním sjezdu v Praze získal čtyřletý mandát, po výrazném propadu KSČM ve sněmovních volbách dal ale loni na podzim funkci k dispozici. V nedělní volbě porazil ve druhém kole dosavadního místopředsedu Josefa Skálu. [celá zpráva]

Předseda KSČM Vojtěch Filip na sjezdu strany

FOTO: Petr Hloušek, Právo