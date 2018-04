Karolina Brodníčková, Renáta Bohuslavová, Právo

Předsednictvo strany si pokračování jednání o vládě s ANO odhlasovalo těsnou většinou. Pro se vyjádřilo 14 členů předsednictva, proti jich bylo pět a sedm členů se zdrželo.

„Odmítnout jednání by znamenalo otevřít dveře vládě, která by se opírala o extrémistickou stranu SPD,“ řekl na tiskové konferenci předseda strany Jan Hamáček s tím, že by taková vláda poškodila Českou republiku i v zahraničí.

Šance na nezávislou práci policie

Už dříve se spekulovalo o tom, že ANO nabídlo ČSSD resort vnitra, což při předchozím jednání nechtělo. Hamáček to potvrdil.

„Hnutí ANO nám nabídlo pět resortů: vnitro, obranu nebo zahraničí, ministerstvo práce a sociálních věcí, kulturu a zemědělství,” uvedl na tiskové konferenci Hamáček.

„Je šance zajistit, že policisté, kteří vyšetřují kauzu pana premiéra, budou pracovat v klidu a nebudou pod žádným tlakem,” zdůvodnil Hamáček důležitost ministerstva vnitra.

ČSSD se však nebude chtít spokojit jen s tím. „Chceme trvat na tom, aby v případné koaliční smlouvě bylo ošetřeno, že pokud bude člen vlády prvoinstančně odsouzen, koaliční smlouva přestává platit,“ dodal Hamáček a odkryl tak jednu z pojistek, kterou by si chtěli sociální demokraté ANO zavázat.

Vzájemný respekt



Hamáček odkázal i na hlasování v Poslanecké sněmovně, kdy hnutí ANO společně s KSČM a SPD do vedení komise pro kontrolu GIBS prosadilo člena hnutí ANO.

„Je to problematické, protože legislativa je jasně daná. Jde například o smírčí řízení. Pokud ČSSD neucítí vzájemný respekt, tak jsem přesvědčený, že tu nabídku nepřijmeme,” řekl na tiskové konferenci místopředseda strany Roman Onderka k tomu, jaké mechanismy by mohly být nastaveny.

Podle informací Práva by ministerstvo vnitra měl obsadit předseda ČSSD Jan Hamáček. První místopředseda ČSSD Jiří Zimola by se mohl věnovat chodu strany.

O tom, zda ČSSD do koalice s hnutím ANO skutečně vstoupí, by mohlo být jasněji příští týden v sobotu, na kdy ČSSD svolala Ústřední výkonný výbor. Ten by o otázce mohl vyvolat vnitrostranické referendum.