Vladimír Klepáč, Právo

Uspěla až s pomocí ombudsmanky Anny Šabatové. Ministerstvo práce a sociálních věcí průtahy přiznalo a jako odškodné ženě zaplatilo 20 tisíc korun.

Příběh je podle veřejné ochránkyně ukázkou toho, jak se projevuje nedostatek posudkových lékařů, kteří jsou navíc zavaleni prací. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) by jich měla zaměstnávat zhruba čtyři sta, ale pro dosažení tohoto stavu jich schází několik desítek. Ročně přitom tito lékaři v republice vypracují více než 400 tisíc posudků.

Posudková komise nestíhala



Stát měl žádost matky i s odvolacím řízením vyřídit nejpozději do roka od podání žádosti o přiznání příspěvku na péči a přiznání průkazu ZTP. Celkem mu to ale trvalo 17 měsíců. Ženě byl po dlouhém boji s úředním šimlem přiznán příspěvek 3300 korun měsíčně.

„Je neúnosné čekat na rozhodnutí tak dlouho. I když lze chápat problémy s nedostatkem posudkových lékařů, stát lidem garantuje právo na to, že v jejich věci bude rozhodnuto v přiměřené lhůtě, což se v tomto případě rozhodně nestalo,“ uvedla ombudsmanka.

Matka dítěte požádala příslušný úřad práce o příspěvek na péči o dítě a přiznání průkazu ZTP v roce 2016. Posudkový lékař ale překvapivě dospěl k závěru, že je její dítě i s Downovým syndromem, tedy genetickým onemocněním, schopno zvládat všechny základní životní potřeby.

Žena se proti tomu odvolala k ministerstvu práce. Když se ale za tři čtvrtě roku nestalo vůbec nic, požádala o pomoc ombudsmanku. Ministerstvo jí odůvodnilo nečinnost tím, že se případem nemohla zabývat posudková komise dříve, protože byla zavalena prací, tedy velkým počtem žádostí o posudek. Podle Šabatové je to problém státu, ale nikoli matky.

„Tady nešlo o to, jak posudkový lékař stav chlapce vyhodnotil, ale o to, že řízení o příspěvku trvalo čtrnáct, a o přiznání průkazu ZTP dokonce sedmnáct měsíců,“ uvedla ombudsmanka, která to vytkla i úředníkům.

Dlouhé řízení



Rozhodně se nespokojila s tím, že ministerstvo svoji nečinnost odstranilo a nakonec rozhodlo.

Šabatová navíc matce doporučila, aby si u něj požádala o finanční odškodnění „za stav nejistoty a duševních útrap“, jimž byla žena kvůli nepřiměřeně dlouhému řízení vystavena. Ministerští úředníci připustili chybu a přiznali matce odškodné 20 tisíc korun.

Ombudsmanka řekla, že tento příběh měl sice šťastný konec, zároveň ale upozornila, že na jejím stole přibývá stížností občanů, které se týkají nejen řízení ohledně příspěvků na péči, ale i důchodů. Přispívá k nim i nedostatek posudkových lékařů, který je nutné podle Šabatové co nejdříve vyřešit.