„Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) podle uzavřené zakázky od ministerstva obrany opraví poškozená obrněné vozidla Pandur nejpozději do 5. února 2019. (...) TDV ovšem usiluje o to, aby česká armáda dostala všechna čtyři vozidla už do konce tohoto roku,” uvedla v tiskové zprávě firma, která spadá pod holding Czechoslovak Group miliardáře Jaroslava Strnada.

Reagovala tím na informace serveru iRozhlas.cz, který ve středu s odkazem na ministerstvo obrany uvedl, že opravy potrvají do konce příštího roku. U transportérů je nutné podle obrany vyměnit jejich korby, na nichž byly odhaleny defekty, které by mohly mít vliv na bojovou hodnotu vozidel. [celá zpráva]

Korba transportéru Pandur v halách novojičínského VOP 025

FOTO: Pavel Karban, Právo

TDV tvrdí, že rozsah nutných oprav ministerstvo schválilo až letos 5. března. „Ve stejné době zadalo zakázku na jejich opravu společnosti TDV, ve které je obsažen závazný termín dodání všech čtyř opravených vozidel nejpozději do 5. února 2019. Oprava vozidel tedy bude trvat maximálně 11 měsíců,” dodala společnost. Korba podle ní bude vyměněna jen u tří ze čtyř vozidel.

Mluvčí armády Vlastimila Cyprisová dlouhou lhůtu oprav hájila ve středu právě s odkazem na externího dodavatele, tedy TDV. To, že by stroje ve službách armády chyběly tak dlouho, prý navíc není problém.

Celkem pět pandurů a osobní auto Škoda Fabia v Táboře-Čekanicích havarovaly 4. listopadu 2016. Zraněno bylo podle tehdejších informací 11 vojáků, žena a dítě. Vyšetřování nehody skončilo konstatováním, že srážka byla přestupkem a hlavní příčinou nehody bylo nedodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly.