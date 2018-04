Novinky

Přestože odpolední teploty v posledních dnech šplhají přes 20 stupňů Celsia, ráno bývá ještě zima. A to pořádná. „Na Horské Kvildě ve čtvrtek ráno naměřili minus 4,5 stupně Celsia,” uvedla Honsová. V dalších dnech nás ale čekají výrazně nadprůměrné teploty.

Ve čtvrtek ráno je polojasno až jasno. Ráno sice byla relativní zima, ale odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí 22 až 26 stupňů.

Probuzení do pátečního rána bude ještě chladné. Ranní minima budou v rozmezí 9 až 5 stupňů. Pak už se do Česka začne nasouvat teplý vzduch od západu. A ten přinese na druhou půlku dubna nezvykle vysoké teploty. Přes den tak bude v Čechách 24 až 28 stupňů Celsia, a to zejména na západě a na jihu. Na Moravě a ve Slezsku bude o něco chladněji, kolem 22 stupňů.

Víkend přinese více oblačnosti. V sobotu bude jasná až polojasná obloha, od západu ale bude přibývat oblačnost. Ta přinese dešťové přeháňky. Ranní minima ukážou na teploměrech 10 až 6 stupňů, odpoledne ale bude znovu teplo: 24-28 stupňů Celsia.

V neděli zesílí studená fronta. Ráno přibude více oblačnosti s ojedinělým deštěm, odpoledne pak bude polojasno až skoro jasno. Ranní teploty se vyšplhají na 9 až 5 stupňů, odpoledne bude 18-22 stupňů Celsia.

Pondělní ráno bude opět chladnější, 10 až 6 stupňů. Pak bude přibývat oblačnosti s občasným deštěm či bouřkami. Teploměr odpoledne ukáže 21-25 stupňů Celsia.

Od úterý začne teplota klesat na hodnoty kolem 20 stupňů a potřeba budou i deštníky. „Ale loni touhle dobou jsme měli teploty jen kolem plus čtyř,” připomněla Honsová.