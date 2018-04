Jan Švábek, Novinky, Právo

Informaci Právu potvrdil šéf plzeňských Pirátů Pavel Šrámek. Ruml uspěl těsně. „Poměr hlasů byl 10 ku 9 pro pana Rumla,“ sdělil Právu Šrámek.

Ruml je registrován jako příznivec strany a byl jediným kandidátem v primárkách v tomto obvodu. Pod ten spadají okresy Rokycany, Plzeň-sever a část okresu Beroun.

Bývalý ministr vnitra



Pokud by byl zvolen, vrátil by se Ruml do politiky po 14 letech. Někdejší člen ODS a ministr vnitra působil v obou vládách Václava Klause, tedy v letech 1992 až 1997.

Stál za rozkolem této strany v roce 1997 kvůli nejasnostem ohledně sponzorování strany. Spolu s Ivanem Pilipem vyzval Václava Klause k odchodu a na kongresu kandidoval na předsedu. Ve funkci byl ale potvrzen Václav Klaus.

Ruml v roce 1998 založil Unii svobody, v témže roce se s ní ve volbách dostal do Sněmovny. O čtyři roky později strana kandidovala v rámci Čtyřkoalice a podílela se na vládě Vladimíra Špidly. Její vliv ale slábl. Zanikla v roce 2011.

Ruml byl senátorem už v letech 1998 až 2004. S Plzeňským krajem je spjat například svým studiem na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde v letech 1999 až 2004 získal magisterský titul.