Dohodu s ČSSD bych chtěl mít do konce týdne, řekl Babiš

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v neděli odpoledne navštívil prezidenta Miloše Zemana na lánském zámku. Předložil mu svůj pohled na sestavování vlády poté, co se vedení ANO ve čtvrtek rozhodlo vrátit k rozhovorům s ČSSD. Novinářům sdělil, že dohodu se soc. dem. by chtěl mít hotovou do konce příštího týdne.