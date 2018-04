Oheň v srdci Šumavy by neměl kdo hasit, park dostal pokutu

Pokud by v šumavském národním parku hořelo, hasiči by se k ohni dostávali jen s obtížemi. Přístupové cesty k lesním porostům a ke zdrojům vody, které jsou v protipožárních plánech určeny pro pohyb hasičské techniky, jsou zarostlé a leckde dokonce zcela neprůjezdné. Správa parku za to dostala pokutu, již nyní potvrdil soud.