„Na Jindřichohradecku a Pelhřimovsku se vytvořily bouřky, na stanici Černovice, Dobešov byla zaznamenána intenzita srážek kolem 20 milimetrů za hodinu,” uvedli po 15. hodině meteorologové.

Pás bouřek a blesky (černé křížky) nad Českem v pátek 13. dubna.

FOTO: radar.bourky.cz

ČHMÚ upozornil, že v souvislosti s vydatnými srážkami může teplota klesnout až o 10 stupňů Celsia. „Bouřky mohou být taktéž doprovázeny menšími kroupami a silnějšími nárazy větru,” tvrdí s tím, že pásmo bouřek postupuje od jihu k severu až severovýchodu.

Bouřky tak v nejbližších hodinách pravděpodobně zasáhnou většinu území Vysočiny a Pardubického kraje.

V Čechách by měly srážky postupně ustávat spolu s ubýváním oblačnosti. V sobotu by již mělo převládat polojasno s teplotami do 22 stupňů.