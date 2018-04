Praha s jarem navyšuje náklady na úklid parků, „Riegráče” jsou přesto plné odpadků

Teplých jarních dní se většina Pražanů nemohla dočkat. Jakmile se po Velikonocích oteplilo, vyrazili do parků na piknik nebo první pivo na zahrádce. Jenže po odpoledních radovánkách na čerstvém vzduchu, které se na některých místech protahují až do nočních hodin, nastává ráno probuzení do reality. A tou jsou všudypřítomné odpadky.