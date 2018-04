nšt, jdu, Novinky

Pokud mobil máte, můžete si ho na wc nabít, problém však nastává v případě, pokud mobil nemáte, nebo máte-li zasílání prémiových SMS u svého operátora zablokované. Potom máte smůlu...

Důvodem zbudování pěti solárních toalet byl podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka zápach veřejných prostor. „Chtěli jsme zvýšit komfort na sportovištích a na dětských hřištích, a to z toho důvodu, aby lidé nemuseli odbíhat, případně odskakovat někam do křoví,“ řekl Novinkám mluvčí.

Pro odemčení je zapotřebí provést následující kroky: „Pošlete smsku na stejné číslo, jako když posíláte objednávku jízdenky do MHD, jenom zadáte jiný kód. Na základě toho, se vám do půl minuty toaleta otevře. Kabinka vám to oznámí světelným a zvukovým signálem. Po cvaknutí zámku ji následně můžete použít,“ popsal Šrámek.

Moderní veřejné toalety byly zatím umístěny do blízkosti dětských hřišť a sportovišť.

FOTO: Novinky

Na záchody se ale také snesla kritika, a to za nutnost mít u sebe mobilní telefon. „Bez něj se tam nedostanou třeba ani děti, které ho ven nenosí, nebo na něm nemají kredit,” zmínil častou výtku Miroslav Novotný, místní obyvatel z Prahy 6.

Navíc možnost zaslání přístupové SMS na speciální číslo však nemusí být u všech vlastníků mobilů úplnou samozřejmostí. Například u služebních telefonů je naprosto běžné, že posílání prémiových SMS není povoleno.

„Ano, může se stát, že zprávu z některých telefonů bohužel odeslat nelze. Pravidelný návštěvník veřejných prostorů o tomto způsobu placení však předem ví. Pokud se někomu telefon například vybije, buď požádá kolemjdoucího nebo využije tradiční způsob. Tuto formu placení jsme zvolili před bezplatnou i mincovou variantou a to především proto, abychom předešli vandalismu,“ doplnil Šrámek.

Jedna budka vyjde na 150 tisíc korun

Záchody lze snadno přemístit, či schovat přes zimu, kdy se hřiště tak často nevyužívají. Nepotřebují žádný přívod vody, a ani elektřiny, protože toaleta je energeticky soběstačná, jelikož funguje na solární panel.

Vnitřek kabinky monitoruje inteligentní systém, který dokáže rozpoznat stav toaletního papíru nebo mýdla a předává tyto informace do centrálního skladu. Díky solárním panelům je také možné si vevnitř i vně kabinky například nabít mobilní telefon.

FOTO: Novinky

Toalety jsou v současnosti k dispozici na pěti místech, u hřišť v ulicích Lotyšská, Anastázová a U Valu a na sportovištích na Hadovce a Ladronce. Jedna taková moderní kadibudka vyjde na 150 tisíc korun.

„My ten provoz momentálně vyhodnocujeme. Čekáme, jaké budeme mít podněty od občanů,“ dodal mluvčí Šrámek s tím, že pokud se toalety osvědčí, vyroste jich na Praze 6 mnohem více.